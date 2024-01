Grande Fratello, Rosy Chin continua a violare del regolamento: Il richiamo della regia

Dalla prima edizione del Grande Fratello, condotto da Daria Bignardi nel 2000, i partecipanti sono a conoscenza della fondamentale regola del reality show che impone loro di indossare il microfono. Nonostante ciò, Rosy Chin persiste nel violare il regolamento; nonostante i richiami della regia, la chef preferisce trasgredire le norme piuttosto che consentire di essere ascoltata.

Rosy Chin e la Sua Resistenza alle Regole del Grande Fratello

All'interno della casa del Grande Fratello, alcuni concorrenti nutrono la convinzione di essere al di sopra delle regole o più astuti degli altri; uno di questi è Rosy Chin, la chef italo-cinese che, secondo voci non confermate, avrebbe un tavolo sempre pronto nel suo ristorante riservato a Chiara Ferragni e Fedez.

La violazione della prima regola: Indossare sempre il microfono

Rosy, pur avendo letto e sottoscritto il regolamento come gli altri concorrenti, mostra disinteresse nel rispettarlo appieno. La concorrente continua a rifiutarsi di indossare il microfono quando affronta situazioni che potrebbero metterla in difficoltà durante la diretta.

Recentemente, la regia ha richiamato più volte Rosy. Durante una serata, si è addirittura nascosta nell'armadio per evitare di essere udita mentre parlava con Marco Maddaloni e Giuseppe Garibaldi.

Richiami Continui della Regia ma Nessun Provvedimento

In un'altra occasione, ha parlato coprendo il microfono mentre dialogava con Giuseppe Garibaldi. Ieri, in sala trucco, la regia ha dovuto richiamarla addirittura due volte.

In dettaglio, Rosy parlava senza il microfono mentre Garibaldi l'ascoltava attentamente. In modo categorico, l'autore dalla regia ha esclamato: "Rosy, il microfono". La chef, ignorando il rimprovero, ha continuato a parlare e a truccarsi, dicendo a Giuseppe: "Non so più come pormi...pur di non pensare, capito?", prima che arrivasse il secondo rimprovero.

"Ripeto, Rosy, il microfono", ha insistito la voce della regia. "Ce l'ho, ce l'ho", ha risposto la chef mostrandolo. Tuttavia, la regia non ha perdonato la sua astuzia, ribattendo: "Bisogna indossarlo". "Ah, ok", ha risposto Rosy, cadendo dal pero, come se fosse il suo primo giorno nel reality show.

Il loft di Cinecittà viene definito 'La casa più spiata d'Italia' proprio a causa della presenza di microfoni e telecamere, ma tutto ciò sembra sfuggire a Rosy, che finge di non esserne a conoscenza.