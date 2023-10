Grande Fratello, Anita flirta con uno degli autori: ecco di chi si tratterebbe

A compromettere la traballante fiducia degli spettatori sulla regolarità del Grande fratello ci ha pensato Anita Olivieri. La concorrente, usando una sorta di codice, facilmente decifrabile, ha raccontato di flirtare con uno degli autori. In pochi minuti, gli infallibili investigatori di Twitter hanno identificato il presunto autore come Alessandro Santucci, che da qualche ora ha disattivato i commenti su Instagram.

Anita Olivieri ha 26 anni, è romana e ha conseguito la laurea triennale e magistrale, nel Grande Fratello è entrata come concorrente Nip, ovvero come persona non famosa e che non dovrebbe vantare conoscenze nel mondo nello spettacolo, ma sembra proprio che non sia così.

Il racconto di Anita Olivieri al Grande Fratello

Oggi, Anita ha svelato di avere una conoscenza approfondita con uno degli autori del Grande Fratello, raccontando di aver flirtato con lui nel confessionale. I due si sono scambiati like sui social media prima che la ragazza entrasse nella casa più spiata d'Italia.

Parlando con Rosy del suo rapporto con l'autore, Anita ha svelato: "Negli ultimi giorni non abbiamo comunicato forse è influenzato da Mirko o Vittorio, ma è solo una battuta", ha detto la gieffina, aggiungendo: "Se domani non seleziona le canzoni per me, prenderò atto della situazione". Le rivelazioni di Anita sono continuate: "Lui ha dichiarato di apprezzarmi in ogni contesto. Tuttavia, ho una sensazione spiacevole e non mi dispiacerebbe se non gli piacessi più. Nemmeno per l'argomento degli 'scambio di Mikado', perchè sapere e non sapere se li vuoi e poi questi scambi sono due giorni che sono finiti."

Le deduzioni su Twitter

Nel frattempo, su Twitter è stata avviata 'un'indagine ufficiale' da parte degli utenti che commentano il Grande Fratello attraverso l'hashtag del programma. Secondo il loro unanime parere, l'amico di Anita Olivieri sembrerebbe corrispondere al profilo di Alessandro Santucci, autore televisivo e appassionato di musica, come indicato nella sua biografia su Instagram. Naturalmente, la notizia non ha ricevuto alcun commento o conferma né da parte dell'interessato né dalla produzione del reality show. Ad ora si tratta solo di una supposizione fatta sul social, ma che potrebbe rivelarsi infondata.

Alcuni utenti hanno notato che Santucci ha disattivato i commenti su Instagram, molto probabilmente a causa del gran numero di notifiche ricevute. Inoltre, Alessandro e Anita si sono scambiati numerosi like su questo social network in un periodo in cui, presumibilmente, non avrebbero dovuto conoscersi.