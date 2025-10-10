Grande Fratello: Anita e Donatella le favorite dei bookmakers per la vittoria finale

Simona Ventura riporta il Grande Fratello alle sue origini: nessun Vip e più storie vere. Secondo la Sisal, Anita Mazzotta e Donatella sono le favorite del pubblico e degli scommettitori.

La nuova edizione del Grande Fratello, affidata a Simona Ventura, segna un ritorno alle origini del format. Dopo anni in cui il cast era composto esclusivamente da volti noti, il reality di Canale 5 torna alla sua formula più autentica con un'attenzione particolare alle persone comuni e alle loro storie. L'obiettivo dichiarato della conduttrice è proprio quello di restituire centralità all''ordinarietà straordinaria' dei concorrenti, riportando il gioco e le emozioni reali al centro della scena.

Anita Mazzotta, la piercer di Brindisi che conquista tutti

Secondo la società di scommesse Sisal, il pubblico sembra già aver scelto i suoi beniamini. Le preferenze si concentrano su due concorrenti in particolare: Anita Mazzotta e Donatella. I televoti delle precedenti edizioni, spesso condizionati da fan base tossiche e aggressive, questa volta sembrano seguire un andamento diverso, più equilibrato e meno influenzato dalle dinamiche esterne, anche grazie alle nuove regole introdotte nel programma.

Nell'ultima votazione, i concorrenti più amati dal pubblico sono stati Domenico, Anita e Donatella, ma a spiccare nei pronostici della Sisal sono proprio le due donne. Anita Mazzotta, 26 anni, originaria di Brindisi e residente a Milano, lavora come piercer. Sportiva e appassionata di baseball, si è distinta per la sua energia e determinazione nella Casa, qualità che le hanno fatto guadagnare la prima posizione nelle quote dei bookmaker, con una vittoria quotata a 3,00.

Donatella Mercoledisanto

La casalinga "spumeggiante" che piace al pubblico

Subito dietro c'è Donatella, la casalinga pugliese "spumeggiante", quotata a 5,00, che nonostante qualche difficoltà nel legare con il conterraneo Francesco Rana, è riuscita a conquistare il pubblico con la sua spontaneità.

L'underdog dell'edizione

Tra i concorrenti più discussi anche Omer, attualmente in nomination, è quotato a 12,00. Il giovane rifugiato siriano, fuggito dalla guerra a Damasco, ha commosso il pubblico con la sua storia di coraggio e rinascita, e potrebbe rivelarsi l'outsider di questa edizione.