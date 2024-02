Grande Fratello: Anita e Beatrice rivelano il futuro di Giuseppe 'Se sta qui si stressa'

Nella Casa del Grande Fratello, tutti si chiedono se Giuseppe Garibaldi tornerà nella prossima diretta del programma, prevista per il 19 febbraio. Durante una conversazione nella sala trucco, Beatrice e Anita hanno rivelato che le sue condizioni di salute sono migliorate, ma c'è il timore che il suo ritorno possa riaccendere lo stress che lo ha costretto ad uscire.

Stato di salute di Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi ha lasciato il Grande Fratello per ben due volte, in entrambi per un malore accusato tra le mura della Casa più spiata d'Italia. La prima uscita, avvenuta lo scorso 2 febbraio, ha destato preoccupazione sia tra i compagni di casa che nel pubblico che seguiva la diretta su Mediaset Extra.

Le uscite precedenti

L'urlo di Marco Maddaloni "Non toccategli il cuore" ha fatto temere il peggio, ma poi, trasportato in ospedale da un'ambulanza, Giuseppe si è ripreso e ha fatto ritorno nel reality show. Pochi giorni dopo, un secondo malore ha reso necessario un nuovo ricovero. Da allora, non sono stati forniti aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute, e anche la famiglia di Giuseppe ha consigliato di non fidarsi di notizie non confermate.

Il dialogo tra Anita e Beatrice

Anche all'interno della Casa, i concorrenti si interrogano sullo stato di salute di Giuseppe, come dimostra un video pubblicato da alcuni fan su X. Nella clip, Beatrice e Anita parlano di Garibaldi e della possibilità del suo ritorno.

Durante il dialogo, la regia ha preferito abbassare l'audio di volta in volta per evitare la divulgazione di informazioni senza il consenso dell'interessato.

Anita, che ha chiesto agli autori informazioni sulle condizioni di Giuseppe, ha raccontato a Beatrice di aver avuto un colloquio con loro. "Mi disturba chiedere perché mi rispondono sempre la stessa cosa, che sta bene", ha detto. Poi Beatrice ha chiesto: "Ma tu pensi che sia da stress?". Anita ha risposto: "Io penso che non si sia mai ripreso dalla prima volta, sinceramente".