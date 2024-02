Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi non torna in Casa? Ultime indiscrezioni

Secondo voci di corridoio, Giuseppe Garibaldi non farà ritorno nella Casa del Grande Fratello, nonostante le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

I rumors delle ultime ore suggeriscono che Giuseppe Garibaldi, il concorrente del Grande Fratello, che ha lasciato la Casa all'inizio della settimana per motivi di salute, non farà ritorno nel Lyft di Cinecittà, nonostante le sue condizioni di salute non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Stato di salute di Giuseppe Garibaldi dopo aver lasciato il Grande Fratello

Gli autori del Grande Fratello e la produzione del programma stanno monitorando attentamente lo stato di salute di Giuseppe Garibaldi, il quale è stato costretto, per la seconda volta, a lasciare il reality show per essere ricoverato in ospedale a causa dello stress, come riferito da Alfonso Signorini.

Opinioni contraddittorie sull'eventuale ritorno

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, sembra molto improbabile al momento il ritorno nella casa del concorrente calabrese. L'esperta di gossip ha svelato che la produzione comunicherà direttamente a Giuseppe la decisione definitiva.

Nel post pubblicato dalla Marzano si legge: "Io sono vicina alla famiglia di Giuseppe e pare che non tornerà, sta bene per fortuna ha fatto accertamenti ma era sotto stress pare e quindi anche il Grande Fratello non si vuole prendere questa responsabilità! Sicuramente poi lo spiegheranno loro e lui".

Tuttavia, l'indiscrezione dell'esperta è stata smentita da Nicola Garibaldi, fratello di Giuseppe, il quale ha condiviso la storia di Deianira Marzano e ha scritto: "Diffidate da 'questi amici di famiglia' confidenti e quant'altro! Giuseppe sta bene, è sotto osservazione e maggiori informazioni saranno fornite dal profilo ufficiale del Grande Fratello".

Riepilogo degli eventi

Il 2 febbraio Giuseppe ha avuto un malore mentre era in bagno, perdendo i sensi, e un'ambulanza è intervenuta nella Casa del Grande Fratello per portarlo in ospedale.

Dopo qualche giorno di assenza, Giuseppe è tornato nella casa, ma il 13 febbraio si è nuovamente sentito male ed è stato necessario un nuovo ricovero ospedaliero per ulteriori accertamenti.

Il destino di Giuseppe si deciderà a breve e presto sapremo se, nonostante lo stress, i medici gli daranno il via libera per tornare tra i suoi coinquilini.