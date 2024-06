Grande Fratello, Angelica Baraldi: "Beatrice e Massimiliano mi hanno raccontato bugie, Mirko invece..."

L'ex gieffina, nella vita è account manager presso un'azienda informatica, in un'intervista radiofonica ha spiegato alcuni retroscena sui rapporti con gli ex coinquilini

Angelica Baraldi è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello. La sua avventura nella casa più spiata d'Italia è durata 78 giorni, quando il pubblico le preferì durante il televoto Rosy e Vittorio e fu costretta a lasciare il reality show. L'ex gieffina ha partecipato a Reality Bites, in onda su RDS, dove ha risposto alle domande di Martina Nasoni e Alessia Prete, conduttrice del programma radiofonico.

La Vita di Angelica Baraldi fuori e dentro al Grande Fratello

L'ex gieffina, account manager presso un'azienda informatica, ha raccontato con grande intensità le emozioni provate quando il suo fidanzato Riccardo ha fatto il suo ingresso sorpresa nella Casa: "Quella sera è stata una delle più emozionanti della mia vita. Ric è una persona fantastica, la cosa che più mi ha colpito è la sua intelligenza e il suo modo di affrontare le sfide. Lui è il mio primo sostenitore, mi ha sempre appoggiato in ogni situazione."

Ha inoltre parlato della decisione di partecipare al Grande Fratello, svelando: "Quando mi hanno contattato non ci credevo, è stato Riccardo a spingermi a lasciare il numero per partecipare. È stata una scelta importante che ha influenzato anche i rapporti con la mia famiglia." L'ex gieffina, comunque, non ha ancora ricostruito il rapporto con suo padre e suo fratello, con cui in passato ha avuto una grossa delicata

Durante l'intervista, Angelica ha anche affrontato un argomento delicato, rivelando di aver vissuto una relazione tossica da giovane: "Avevo 19 anni e sono stata in una relazione che mi ha profondamente segnata. Mi sentivo annullata, soffrivo anche fisicamente. È stato un periodo terribile, ma ho imparato che quel tipo di rapporto non è amore. Dopo quella esperienza sono stata sola per tre anni, fino a quando ho incontrato Riccardo."

Angelica ha smentito di essere stata attratta da Mirko

La storia di Angelica continua con il trasferimento a Roma con Riccardo, una scelta che ha portato nuova gioia nella sua vita: "Condividere la vita con Riccardo mi rende felice come non mai. È stato lui a insegnarmi a darmi valore, ed è la cosa più bella che mi sia capitata."

Le rivelazioni sugli ex coinquilini

La sua esperienza al Grande Fratello non è stata priva di controversie, come ha rivelato parlando delle bugie scoperte dopo la sua uscita dalla Casa: "Ho scoperto delle bugie raccontatemi da Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, che mi hanno deluso profondamente. Mi hanno nominata prima della mia eliminazione senza dirmelo direttamente. Bea me lo ha scritto su un bigliettino quando sono stata eliminata."

Prima e dopo la sua permanenza nella Casa, Angelica è stata accusata di essersi avvicinata troppo a Mirko, nonostante entrambi fossero fidanzati, questo le ha provocato numerose critiche sui social, soprattutto dai fan di Perla Vatiero. Parlando degli uomini della casa ha spiegato di non essere stata tentata da nessuno, perché troppo presa dal suo fidanzato. Su Mirko Brunetti ha detto: "io e lui siamo lontani anni luce".