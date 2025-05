Grande Fratello, Amanda Lecciso su Iago Garcia: "È scappato in Spagna, spero torni da me"

Dopo il Grande Fratello, Amanda Lecciso parla del legame che si è creato con l'attore spagnolo, ribadendo che tra loro, per il momento, esiste solo una forte connessione.

Amanda Lecciso e Iago Garcia sembrano sempre più affiatati dopo essersi conosciuti nell'ultima edizione del Grande Fratello. I due ex concorrenti, infatti, hanno continuato a frequentarsi anche fuori dalla Casa, attirando la curiosità dei fan e dei media. A parlare del loro rapporto è stata proprio Amanda, ospite de La Volta Buona, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Appena entrata in studio, la cognata di Al Bano è stata colta alla sprovvista dalla conduttrice partenopea, che ha paragonato lei e Iago a una delle coppie più celebri nate nella Casa più spiata d'Italia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che da pochi giorni hanno annunciato di aspettare una bambina. Amanda ha reagito con ironia: "Stai andando avanti, avanti, avanti. Ora è scappato in Spagna, però, se n'è andato. Anzi, fai un appello per farlo tornare", lasciando intendere, con il sorriso sulle labbra, che tra lei e l'attore spagnolo c'è ancora tutto da scoprire.

Visibilmente imbarazzata, Amanda ha poi spiegato: "Tra noi è nata una bella amicizia in un contesto insolito, ci stiamo conoscendo, vedremo". Attualmente Iago si trova in Spagna, ma il legame tra i due sembra essere rimasto solido.

Iago Garcia

In studio era presente anche Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti e compagno di avventura di Amanda e Iago al Grande Fratello. Parlando di Garcia ha detto: "Quell'uomo è un grande uomo, non ti può perdere. Lo sa benissimo che sei una donna eccezionale".

Alla domanda diretta della Balivo se Iago le piacesse davvero, Amanda ha risposto con sincerità: "A chi è che non piace Iago? È una bella persona, ma al di là dell'estetica, quello che mi ha colpito sono state altre cose. Chi lo conosce sa bene il carattere che ha."

In una recente intervista rilasciata ad Alfonso Signorini, Amanda aveva rivelato che lei e Iago avevano trascorso alcuni giorni di vacanza insieme: "Siamo in Puglia e si sta una meraviglia, è una fuga meritata." L'ex gieffina aveva anche raccontato che l'attore aveva già conosciuto la sua famiglia: "Ha conquistato tutti, è brillante, ironico, e stare con lui è un piacere."