Grande Fratello, Amanda Lecciso chiude con Iago Garcia: "La distanza ci ha divisi"

Gli spettatori del Grande Fratello, nel corso dei mesi, hanno osservato con curiosità il rapporto tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. Due personalità apparentemente distanti, tra attrazione e antipatia che si alternavano. Eppure, fuori dalla Casa, lontano dai riflettori, quella scintilla ha avuto la possibilità di trasformarsi in qualcosa di vero, anche se solo per un breve periodo, come ha rivelato Amanda Lecciso.

I primi momenti insieme di Iago e Amanda tra Puglia e Madrid

Dopo la fine del reality show di Canale 5, la cui conduzione per la versione Nip quest'anno sarà affidata a Simona Ventura, i due hanno mostrato un sentimento delicato, fatto di gesti semplici e momenti quotidiani. Iago ha trascorso del tempo in Puglia, terra di Amanda, incontrando i suoi due figli e guadagnandosi un posto nel loro affetto.

"Quando lo hanno visto lo hanno abbracciato come se fosse uno di famiglia", ha raccontato la stessa Amanda. In Italia davanti alle telecamere de La Volta Buona, Iago aveva confermato: "Ci stiamo trovando davvero molto bene". Ma la vita, si sa, è spesso più complicata di un reality.

Il bacio tra Iago e Amanda

I segnali di crisi sui social e le prime voci di rottura

La distanza tra Spagna e Puglia, gli impegni professionali e le esigenze personali hanno iniziato a mettere pressione su quella relazione che sembrava così promettente. I segnali di allontanamento sono diventati evidenti quando Amanda Lecciso ha pubblicato su Instagram una storia che la ritraeva in videochiamata con l'attore spagnolo, accompagnata dalla caption: "Amici più uniti che mai".

Amanda rompe il silenzio: "Ci siamo lasciati"

La conferma definitiva è arrivata direttamente dalla Lecciso, in un'intervista a Il Messaggero: "Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna", ha spiegato Amanda. Nessun rancore, solo la consapevolezza che, a volte, l'amore non basta quando le vite corrono su binari diversi.