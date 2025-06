Grande Fratello, Iago Garcia racconta la storia con Amanda Lecciso: "amore senza copioni"

Mentre le coppie nate nella Casa del Grande Fratello si sfaldano una dopo l'altra, c'è chi - lontano dai riflettori - sembra costruire qualcosa di autentico. È il caso di Iago Garcia e Amanda Lecciso, la cui relazione, seppur inizialmente travagliata, procede oggi a gonfie vele.

Certo, non sono mancate le critiche: secondo alcuni, la coppia starebbe fingendo di frequentarsi solo per ottenere visibilità, copertine e interviste. Ma a smorzare il chiacchiericcio ci ha pensato lo stesso Iago, che sulle pagine di Nuovo Tv ha raccontato in modo sincero e articolato come si è sviluppata la storia con Amanda, la minore delle sorelle Lecciso.

"All'inizio erano solo scontri, poi la connessione si è rafforzata"

L'attore spagnolo, noto al pubblico italiano per il suo ruolo ne Il segreto, ha ammesso che l'inizio del rapporto con Amanda non è stato dei più semplici: "È vero. Il nostro rapporto è partito tra i conflitti. A poco a poco, però, proprio i momenti più complicati ci hanno fatto conoscere meglio".

Il bacio tra Iago e Amanda

"Apprezzo molto che durante le discussioni Amanda non si sottraesse mai, esponeva le sue ragioni. Si è mostrata con onestà e non aveva paura di confrontarsi. Queste cose mi hanno colpito. Non ci sono state finzioni. Quando ci siamo trovati fuori, abbiamo capito che era rimasta una connessione forte."

Dalle parole ai fatti: il sentimento cresce fuori dalla Casa

Una volta terminata l'esperienza televisiva, i due hanno iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere: "Dopo l'uscita dalla Casa, abbiamo passato molto tempo insieme. Le serate sembravano non finire mai, le nostre conversazioni erano infinite e il nostro contatto si è fatto sempre più fisico. Però credo che né io né lei volessimo rovinare l'amicizia: ci siamo andati piano. All'improvviso, poi, tutto è cambiato."

Un cambiamento che li ha portati a vivere il rapporto in modo più intimo e reale, liberi da pressioni mediatiche: "Essere fuori dalla lente di ingrandimento del Grande Fratello ci ha aiutato a vivere appieno il rapporto, che non viene giudicato da nessuno, solo da noi stessi. E ci stiamo trovando davvero molto bene."

Amore a distanza? Nessun problema

Nonostante la distanza fisica - Iago vive spesso all'estero - la relazione non sembra risentirne: "Le distanze fisiche si accorciano se c'è un interesse reciproco. Le cose importanti in amore sono altre. E poi la lontananza ha anche il suo fascino. Io comunque sono sempre stato un 'nomade': amo viaggiare. E svegliarmi in un altro posto, accanto alla persona che amo, mi rende molto felice. Ora, per esempio, mi trovo in Puglia: me la sta facendo conoscere meglio lei ed è molto bello scoprire questa terra al suo fianco."

Incontro con Al Bano e famiglia allargata

Un altro momento significativo è stato l'incontro tra Iago e Al Bano. Il primo faccia a faccia è stato disteso e cordiale: "Lui mi ama da anni, haha. No, abbiamo parlato delle specialità della mia terra e del paesino dove si trova buona parte dei miei amici d'infanzia." E non solo: Iago ha già conosciuto anche i figli di Amanda, Giorgio e Ninni: "Li ho conosciuti e mi hanno fatto una bella impressione. Giorgio, il più grande, è molto maturo per la sua età e Ninni è affettuoso: mi ha abbracciato subito."

Un giorno alla volta, ma con entusiasmo

Garcia si dice ancora in fase di scoperta, ma colpito ogni giorno di più dalla donna che ha al suo fianco: "Oltre ad essere una gran bella donna, mi piacciono il suo carattere forte, la sua maturità e quel suo pizzico di sana follia. Poi mi piace il rapporto che ha con i suoi due figli e con la cerchia degli amici. Ma ci stiamo ancora conoscendo, scopro ogni giorno una cosa nuova che mi piace!"

E mentre fuori dalla Casa del Grande Fratello molte storie sembrano svanire, quella tra Iago e Amanda continua a crescere, giorno dopo giorno. Tra Puglia e Spagna, con un pizzico di follia e tanta autenticità. Se continueranno così, sarà difficile parlare solo di gossip.