Grande Fratello: Amanda Lecciso dopo il bacio con Iago Garcia “Ci siamo fatti una promessa”

L'intesa nata tra le mura della Casa del Grande Fratello si è trasformata in qualcosa di più lontano dalle telecamere. Lo rivela il settimanale Chi, che ha immortalato Iago Garcia e Amanda Lecciso mentre si scambiavano un tenero bacio a Roma. Un momento intimo che conferma le voci su un legame sempre più profondo tra i due, cresciuto silenziosamente dopo la fine del reality.

Un amore nato nella Casa, cresciuto lontano dalle telecamere

Nell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Amanda ha raccontato con serenità e autenticità come si stia evolvendo la loro frequentazione: "Tra me e Iago non c'è solo stima reciproca, ma soprattutto una fiducia profonda", ha dichiarato. "La nostra conoscenza è nata con naturalezza, senza aspettative né colpi di scena, come accade tra due persone che si sono riconosciute".

Amanda ha anche rivelato il momento preciso in cui ha iniziato a percepire che tra lei e Iago potesse esserci qualcosa di diverso. Ha spiegato al settimanale che inizialmente pensava si trattasse di una bella amicizia, e che effettivamente lo era. La minore delle sorelle Lecciso ha raccontato che all'interno della Casa ci si conosce in modo particolare, poiché si condividono spazi, ritmi e fragilità, senza distrazioni, e questo porta a imparare ad ascoltare davvero l'altro.

Il bacio tra Iago e Amanda

Amanda ha aggiunto che Iago riusciva sempre a farla sorridere e che tra loro c'erano molte conversazioni. Quando poi lui è uscito dal gioco, ha iniziato a sentire la sua mancanza, ricordando in particolare i momenti trascorsi insieme, come il caffè del mattino.

Proprio in quel momento si sarebbe resa conto che tra loro c'era qualcosa che andava oltre una semplice amicizia. "Sono felice che sia successo fuori dalla Casa", ha aggiunto Amanda. "Se fosse capitato durante il reality, mi sarei chiesta se fosse tutto vero o solo frutto di una strategia".

La distanza non li spaventa: Roma come punto d'incontro

Nonostante la distanza geografica - Amanda vive in Puglia, Iago a Madrid - i due sembrano aver trovato un equilibrio: "Roma può essere un buon punto d'incontro. Non abbiamo una routine precisa, però sappiamo di esserci. E questo, per ora, basta. Ci stiamo vivendo con lentezza, senza programmi rigidi. Tutto molto spontaneo. Ma dietro questa apparente leggerezza, c'è attenzione. C'è cura".

Amanda ha anche commentato il sogno di Iago, ovvero mettere in piedi una famiglia con la donna che ama: "È raro oggi trovare qualcuno che non abbia paura di dire apertamente cosa vuole. Io ho già due figli, e non credo di volerne altri. Ma se per famiglia intendiamo una coppia che si sostiene e si sceglie ogni giorno, allora anche quella è una famiglia".

Amanda Lecciso ha confessato di non sapere dove li porterà questa storia, ma di essere certa che rimarrà qualcosa di bello, perché è nata nella verità. Ha affermato di fidarsi di lui e di essere convinta che la stima reciproca non verrà mai meno. Infine, ha aggiunto che lei e Iago Garcia si sono promessi di continuare a guardarsi con sincerità, qualunque cosa accada.