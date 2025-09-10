Grande Fratello, Amanda sulla fine della relazione con Iago: “Abbiamo idealizzato la nostra storia”

La loro passione era nata nella Casa, ma fuori non ha resistito: Amanda Lecciso ha spiegato a La volta buona cosa non ha funzionato e come sono rimasti oggi i rapporti.

Sono stati tra i concorrenti più amati dell'ultima edizione del Grande Fratello, e la loro complicità aveva fatto sognare i fan del reality anche dopo la fine del programma. Ma la relazione tra Iago Garcia e Amanda Lecciso non ha retto alle difficoltà della vita fuori dalla Casa: qualche settimana fa, infatti, è arrivata la dolorosa rottura.

Amanda confessa: "La distanza è stata più difficile del previsto"

Come già accaduto in passato, la Lecciso ha scelto il salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontarsi e spiegare i motivi della fine della storia con l'attore spagnolo, che presto sarà protagonista nella prossima edizione di Ballando con le Stelle in Spagna. "Nella teoria siamo tutti bravi e pensavamo che la distanza non sarebbe stata un problema", ha spiegato.

"Lui vive e lavora in Spagna ed è stato più difficile di quanto immaginavamo. A un certo punto ci si guarda negli occhi e si capisce che non va", ha confessato Amanda. La cognata di Al Bano ha parlato senza filtri di una frequentazione intensa ma breve: "Siamo stati insieme poco, diciamo che era l'inizio di una bella frequentazione. Lui veniva spesso, io non ho mai fatto in tempo ad andare da lui, perché è finita prima. Ci siamo lasciati circa un mese fa".

Iago e Amanda negli studi del GF

Da passione ad amicizia: il nuovo legame con Iago Garcia

Amanda ha poi aggiunto che, probabilmente, lei e Iago avevano sottovalutato le difficoltà a cui sarebbero andati incontro: "Non voglio banalizzare, non è finita soltanto per la distanza. La nostra storia è nata in un reality e fuori c'era tanta voglia di viverla. Forse è stata interpretata come qualcosa di più rispetto a quello che era: una bella amicizia. Però ci abbiamo creduto molto. Alla fine abbiamo deciso insieme di chiudere, perché ci siamo resi conto che funzioniamo meglio come amici".

"Non è un fallimento": le parole di Amanda dopo la rottura

La passione iniziale c'è stata, ma con il tempo si è trasformata in affetto e stima reciproca. I rapporti tra i due, infatti, restano ottimi: "Ci sentiamo ancora, l'ultima volta è stato ieri. Continuiamo a parlarci regolarmente come due cari amici. Io gli voglio bene e anche lui a me". Amanda non vive questa separazione come un fallimento, ma come un percorso naturale: "Sono dispiaciuta, ma serena. Ci abbiamo creduto, ma non siamo delusi o arrabbiati".

Già nei giorni scorsi, intervistata da Il Messaggero, Amanda aveva anticipato la motivazione della rottura: "La nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna". Una storia intensa ma breve, che si è trasformata in un'amicizia sincera, lasciando in entrambi il ricordo di un legame speciale.