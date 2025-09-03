Iago Garcia, dopo il Grande Fratello, scende in pista a Ballando con le stelle (ma non in Italia)

L'attore spagnolo Iago García sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con las Estrellas, l'edizione spagnola del celebre talent show Strictly Come Dancing, conosciuto in Italia come Ballando con le Stelle. Iago ha recentemente partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello, dove il suo carisma e la sua simpatia hanno conquistato i telespettatori.

La partecipazione al Grande Fratello e la vittoria a Ballando con le Stelle

Durante il reality show, il pubblico ha seguito con grande interesse anche il suo legame con Amanda Lecciso. I due si sono conosciuti sotto le telecamere del programma di Alfonso Signorini, dando vita a una breve storia d'amore al di fuori della Casa. La relazione, come spiegato dalla Lecciso, si è conclusa per motivi logistici: "Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna", ma i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Iago García e Samanta Togni vincitori di Ballando con le Stelle 2016

Ora Iago García torna sotto i riflettori con la danza. In Italia aveva già fatto vedere la sua bravura vincendo nel 2016 Ballando con le Stelle, in coppia con Samanta Togni, dimostrando talento e versatilità. La sua partecipazione alla versione spagnola dello show promette quindi grandi emozioni.

Il cast di Ballando con las Estrellas

Lo show spagnolo, giunto alla seconda edizione, sarà condotto da Jesús Vázquez, affiancato dalla top model Valeria Mazza. Tra gli altri concorrenti confermati figurano nomi di spicco dello spettacolo spagnolo, come Barbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Pepe Navarro, Manu Tenorio e Jorge González.

Chi è Iago García

L'attore spagnolo ha raggiunto la notorietà in Italia grazie alla sua partecipazione a due soap opera di grande successo: Il segreto (El secreto de Puente Viejo) e Una vita (Acacias 38). In Il segreto, Iago García ha interpretato il ruolo di Don Olmo Mesía, un personaggio ricco e tormentato, mentre in Una vita ha vestito i panni di Justo Núñez, un uomo ambiguo e malvagio. Entrambe le serie sono state trasmesse con successo in Italia, consolidando la sua popolarità tra il pubblico italiano e garantendogli una parte nella fiction Non dirlo al mio capo del 2018.