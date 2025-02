Grande Fratello, Alfonso Signorini anticipa: stasera Iago contro Shaila e sorpresa per Lorenzo

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda il ventottesimo appuntamento con il Grande Fratello. Le anticipazioni ufficiali della nuova puntata svelano un confronto infuocato tra Shaila Gatta e Iago Garcia, oltre ad alcune sorprese per i concorrenti ancora in gara. Uno dei sei gieffini in nomination lascerà la Casa

Confronti e sorprese per i gieffini in gara

Nelle ultime ore, i sostenitori di Shaila Gatta hanno manifestato il loro disappunto per alcune dichiarazioni di Iago Garcia e Javier Martinez. L'attore spagnolo e il pallavolista argentino hanno criticato l'aspetto estetico e i comportamenti dell'ex velina, definendoli volgari. Tra Shaila e Iago ci sono già stati diversi scontri in passato, ma questa sera i due avranno finalmente un confronto diretto.

La puntata dedicherà ampio spazio al complicato intreccio sentimentale tra Javier Martinez, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Durante la serata di sabato, Javier e Helena si sono molto avvicinati, sfiorando addirittura un bacio. La forte attrazione tra loro ha spinto Zeudi a fare un passo indietro, anche se il suo atteggiamento continua a essere ambiguo: a volte si dice presa da Helena, altre sembra attratta da Javier.

Chiara Cainelli stasera incontrerà la madre

Un momento emozionante sarà dedicato alla storia di Chiara Cainelli. La concorrente riceverà una sorpresa speciale: l'arrivo della madre boliviana, che ha fatto numerosi sacrifici per crescere da sola due figli. Dopo il momento di tensione di giovedì sera, in cui Lorenzo Spolverato ha fatto volare una sedia durante la diretta, il gieffino riceverà una lettera importante.

Chi sarà eliminato? Il televoto è ancora aperto

Questa sera è prevista una nuova eliminazione. In nomination ci sono:

Emanuele Fiori

Iago García

Ilaria Galassi

Jessica Morlacchi

Luca Giglio

Zeudi Di Palma

Grande Fratello, Iago e Javier attaccano Shaila, i fan chiedono la squalifica e qualcuno gli augura la morte

Zeudi, nel caso in cui dovesse risultare ultima al televoto, potrebbe salvarsi grazie al biglietto di ritorno. Al momento, i sondaggi indicano Ilaria Galassi come la meno favorita, ma il televoto è ancora aperto e tutto può cambiare.