Grande Fratello, Iago e Javier attaccano Shaila, i fan chiedono la squalifica e qualcuno gli augura la morte

Nelle ultime ore, Iago Garcia e Javier Martinez, sono stati protagonisti di dichiarazioni su Shaila Gatta all'interno della Casa del Grande Fratello che avrebbero potuto e dovuto evitare. I due concorrenti si sono lasciati andare a commenti sul fisico e sul modo di muoversi dell'ex velina, suscitando l'indignazione del pubblico e alimentando le accuse di sessismo e body shaming. Stasera è previsto un confronto tra Shaila e l'attore spagnolo.

Le parole di Jago e Javier

"Con il tempo si vede proprio un cambiamento, ma anche fisico. È una donna che adesso anche fisicamente non mi piace" ha dichiarato l'attore spagnolo. A condividere il pensiero anche il pallavolista argentino Javier Martinez, che ha aggiunto: "Per me è uguale. Se penso a quanto mi piaceva, anche abbracciarla e stare con lei, ora dico no".

Le dichiarazioni non si sono fermate qui. Iago Garcia ha proseguito attaccando gli atteggiamenti di Shaila: "Ma poi questi atteggiamenti che pensa siano sensuali e che in realtà non risvegliano nessuna sensualità, io semplicemente vedo la volgarità del gesto. Qua ci sono ragazze che non mi interessano ma che sono sensuali. Come Chiara, che quando balla è molto sensuale".

Shaila stasera si confronta con Iago

Anche Javier ha insistito su questo punto: "Quando vedo le ragazze ballare e mi cade l'occhio anche su di lei, quei movimenti che dovrebbero essere sensuali non li trovo sensuali per niente. Come quando si è messa a twerkare in diretta." Infine, Garcia ha concluso criticando il look di Shaila: "Sì, ma tutto, come si veste, come si trucca, il portamento.".

I fan insorgono: richieste di provvedimenti contro i gieffini

Le parole di Iago e Javier hanno indignato molti fan di Shaila che chiedono sanzioni immediate, fino alla squalifica dei due concorrenti. Alcuni hanno definito i loro commenti offensivi e inaccettabili, scatenando accese discussioni sui social. Deprecabile il commento di una beniamina di Shaila che vorrebbe addirittura vederli morti. Messi da parte questi fanatismi che appartengono, per fortuna, a pochissimi esaltati tossici, appare improbabile che la produzione del Grande Fratello prenda misure drastiche contro Garcia e Martinez.

Grande Fratello: eliminato, sondaggi, confronti e tutte le anticipazioni del 3 febbraio

Javier: le sue parole hanno fatto arrabbiare i fan di Shaila

Più plausibile è che la clip venga mostrata in puntata per stimolare un confronto tra i concorrenti e fornire un richiamo ufficiale. In passato episodi simili non hanno portato a conseguenze dirette, la controversa frase di Lorenzo su Helena ("guardia che le prendi"), non è mai stata mostrata. Federica Panicucci a Mattino 5, ha annunciato che stasera ci sarà un confronto tra Iago Garcia e Shaila Gatta.