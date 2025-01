Grande Fratello: Lorenzo Spolverato perde il controllo e lancia una sedia durante la diretta

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 30 gennaio ha avuto come protagonista indiscussa Helena Prestes. La modella brasiliana è stata al centro di accesi confronti con il resto della Casa e ha avuto un faccia a faccia in studio con Zeudi Di Palma, mentre sullo sfondo restava la figura di Javier Martinez. Tuttavia, questo focus su Helena non sembra essere stato gradito da tutti, in particolare da Lorenzo Spolverato, il quale, durante una pausa pubblicitaria, ha dato nuovamente in escandescenze scagliando una sedia.

Un altro brutto episodio al Grande Fratello

La Casa più spiata d'Italia continua a essere teatro di momenti di tensione e gesti impulsivi. Dopo il lancio del bollitore da parte di Helena e lo sgabello scagliato nel tugurio sempre da Lorenzo, questa volta è stata una sedia a prendere il volo. L'episodio non è stato ripreso dalle telecamere della diretta, ma è stato ricostruito grazie a video diffusi sui social. In questi filmati si sente Pamela Petrarolo raccontare l'accaduto a Stefania Orlando, la quale si era spaventata per il rumore improvviso.

Mariavittoria Minghetti, ha spiegato che il gesto di Lorenzo era motivato dalla sua frustrazione per l'attenzione riservata a Helena nel corso della puntata. Una reazione eccessiva, ma che, almeno per il momento, sembra essere passata sotto silenzio. Curiosamente, del lancio della sedia non si è fatto alcun cenno in puntata. Alfonso Signorini, probabilmente ignaro dell'episodio, ha invece mostrato grande sostegno a Lorenzo, elogiandolo per la sua strategia durante le nomination.

Stefania ha chiesto alle coinquiline il motivo del gesto di Lorenzo

Il conduttore lo ha visto piangere in giardino e ha cercato di rincuorarlo, credendo che fosse in un momento di sconforto dovuto alla lunga permanenza nella Casa. Signorini ha addirittura letto una lettera di un amico di Lorenzo, nella quale veniva sottolineata la sua abilità strategica nelle nomination. Il conduttore ha commentato il tutto con parole di ammirazione: "Questo fa di te un grande giocatore e questo scacco matto che hai dato a Luca Calvani è una mossa arguta e intelligente che ti fa onore".

Lorenzo, dunque, continua a dividere il pubblico: da una parte viene descritto come un abile stratega capace di manovrare le nomination a suo vantaggio, dall'altra il suo comportamento impulsivo e i suoi gesti sopra le righe stanno iniziando a far discutere sempre più. Il lancio della sedia è solo l'ultimo di una serie di episodi che Questi includono la forte strattonata alla gamba di Helena nelle prime settimane del programma e i pugni dati contro la porta del bagno.

Per il momento, il reality show sembra voler glissare su questi scatti d'ira, concentrandosi invece sulla narrazione di Lorenzo come abile concorrente. Resta da vedere se nelle prossime puntate la produzione deciderà di affrontare la questione o se tutto passerà sotto silenzio. Nella clip caricata su Mediaset Infinity il momento di 'sconforto' di Lorenzo.