Grande Fratello: Alfonso Signorini annuncia la prima concorrente in maniera usuale

Alfonso Signorini ha scelto i social per confermare uno degli argomenti più discussi in questi giorni riguardanti la prossima edizione del Grande Fratello. Rispondendo a un post di TV Blog, il conduttore ha smentito alcuni rumors sui Vip contattati e ha rivelato chi sarà la prima concorrente a varcare la soglia della Casa più spiata d'Italia.

Il primo spoiler confermato sulla nuova edizione del Grande Fratello

Il conduttore del celebre reality show di Canale 5 ha utilizzato un modo inusuale per dare il primo spoiler importante sulla nuova edizione della trasmissione, che ci terrà compagnia per un numero di puntate ancora da definire. Il nome rivelato dal portale e confermato da Signorini, attraverso tre emoji di applausi, è quello di Jessica Morlacchi, ex componente del gruppo musicale Gazosa.

Nel post condiviso su X (ex Twitter), Signorini ha inoltre smentito i nomi di Thomas Ceccon e Cristiano Iovino, recentemente accostati al reality, confermando che non sono mai stati contattati dalla produzione. "Una persona ci sarà e probabilmente darà tante soddisfazioni, ve lo possiamo dire noi. Si tratta della bella, brava e simpatica cantante Jessica Morlacchi, che tutti ricordiamo fra i personaggi fissi del fu varietà delle 14 di Rai1 Oggi è un altro giorno", si legge sul post del portale.

Jessica Morlacchi parteciperà al Grande Fratello

Gli applausi di Signorini hanno dato credibilità all'anticipazione, che altrimenti sarebbe potuta passare come una delle tante indiscrezioni circolate in queste ore. Jessica Morlacchi è nota al grande pubblico per essere stata la voce e bassista dei Gazosa, band formatasi a Roma nel 1998. Il gruppo ha raggiunto il successo nel 2001 vincendo la sezione "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo con la canzone "Stai con me (Forever)". Il loro brano "www.mipiacitu" è diventato un tormentone estivo, consolidando la loro popolarità. Successivamente, la futura gieffina ha intrapreso una carriera da solista.

Jessica Morlacchi è ricordata anche per la sua partecipazione al programma Tale e quale Show e per un episodio controverso avvenuto durante una puntata di Oggi è un altro giorno, quando il cantante Memo Remigi l'ha palpeggiata senza il suo consenso. Questo gesto ha portato al licenziamento di Remigi dal programma. Nonostante le scuse del cantante, i due non si sono mai riappacificati. Chissà se Alfonso Signorini avrà in mente di farli incontrare di nuovo sotto i riflettori della Casa più spiata d'Italia.