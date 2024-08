Grande Fratello: Celebrità in fuga? Alfonso Signorini incassa un altro no, ecco i Vip che hanno rifiutato

Il cast del reality show stenta a decollare, gli autori ed in conduttore nelle ultime ore hanno ricevuto un'altra doccia fredda: un Vip contattato ha deciso di non entrare nella casa più spiata d'Italia.

Mentre la fase dei casting del Grande Fratello volge al termine, la situazione appare tutt'altro che promettente. Il programma, che nell'ultima edizione ha cercato di rinnovarsi per abbandonare l'immagine di show trash, sta incontrando notevoli difficoltà nel trovare nuovi concorrenti, sia tra i volti noti che tra le persone comuni. Nelle ultime ore, sembra che Alfonso Signorini abbia ricevuto molte risposte negative.

Il rifiuto del personal trainer è un segnale della crisi?

La crisi del casting è evidenziata dalla decisione di Cristiano Iovino, noto nel mondo del gossip, di rifiutare l'invito a partecipare al reality. Il personal trainer, al centro delle cronache rosa per la sua presunta vicinanza a Ilary Blasi e vittima di un pestaggio in cui si dice fosse coinvolto anche Fedez, era stato accostato al cast della nuova edizione, ma ha deciso di ritirarsi. La notizia è stata confermata da Deianira Marzano, che ha condiviso sul suo profilo Instagram le parole del giornalista Gabriele Parpiglia: "Cristiano Iovino non parteciperà a nessun GF". Un'altra speranza sfumata per i fan del programma.

Oltre a Iovino, numerose altre celebrità hanno declinato l'invito di Signorini, complicando ulteriormente la composizione del cast. Tra i nomi illustri che hanno rifiutato figura anche l'attore Ronn Moss, il celebre Ridge di Beautiful, che avrebbe chiesto un cachet troppo elevato. Al Bano, pur smentendo di essere stato contattato, avrebbe fatto la stessa richiesta economica. Altri rifiuti eccellenti includono il principe Emanuele Filiberto e l'attore Lino Banfi. Inoltre, si vocifera di una proposta all'olimpionico Thomas Ceccon, vincitore della medaglia d'oro a Parigi 2024, che ha anch'egli rifiutato.

Cristiano Iovino non è entrerà al Grande Fratello

Tuttavia, secondo le anticipazioni, ci sarebbero anche alcuni VIP pronti a varcare la famosa porta rossa. Tra questi, il coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi, Alessia Pascarella e Lino Giuliano di Temptation Island, l'ex velina Shaila Gatta, l'attrice Clarissa Burt e tre ex partecipanti di Non è la Rai: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Inoltre, Maika Randazzo, tentatrice di Temptation Island, Clayton Norcross di Beautiful, e l'attrice Nadia Rinaldi sembrano essere confermati.