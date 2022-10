Memo Remigi palpa Jessica Morlacchi, Serena Bortone lo caccia da Oggi è un altro Giorno

Memo Remigi è stato cacciato da Oggi è un altro Giorno: il cantante ha palpato il sedere di Jessica Morlacchi. Serena Bortone, conduttrice del programma, lo ha annunciato in diretta confermando le indiscrezioni che erano circolate nelle ultime ore.

Un caso di molestie quello che ha coinvolto Memo Remigi che ha messo in imbarazzo la RAI, anche perchè la prima denuncia è arrivata da un programma Mediaset, ovvero Striscia la notizia, rilanciata poi da Dagospia. Il fattaccio si è verificato lo scorso 21 ottobre, da quel giorno del cantante si sono perse le tracce, non ha fatto più parte degli 'affetti stabili' del programma.

Serena Bortone oggi ha ufficializzato la cacciata di Remigi dal suo programma, l'intervento della conduttrice è stato duro e diretto: "Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi, in questo studio, si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo".

La conduttrice ha spiegato perchè oggi ha deciso di ufficializzare la notizia: "Per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riserbo. Ma ora che l'episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica, solidarietà mia, della direttrice, dell'azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora".

Raggiunto da Fanpage, Memo Remigi si è giustificato parlando di gesto involontario: "Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l'età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona".