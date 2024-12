Grande Fratello, Alfonso su Mariavittoria: “Prima ero felice di vederla con Tommy, ora un po’ meno”

La permanenza nel tugurio del Grande Fratello ha cambiato il rapporto tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria Minghetti La convivenza forzata nella stanza più angusta del reality show ha avvicinato i due ragazzi: lui sembra essersi finalmente lasciato alle spalle la storia con Federica Petagna, mentre lei appare meno interessata a Tommaso Franchi.

Il tugurio del Grande Fratello: un punto di svolta per i due concorrenti

Gli spettatori più attenti, quelli che seguono la diretta su Mediaset Extra, avevano già notato che l'amicizia tra Alfonso e la specializzanda in chirurgia estetica si stava evolvendo. Nella serata di ieri, i due hanno trascorso molto tempo seduti sul divano a parlare. La loro "esterna", per usare un termine caro agli spettatori di Uomini e Donne, non è passata inosservata.

Durante la notte, Alfonso ha confidato a Javier Martinez, con cui condivide il letto, che da quando è uscito dal tugurio la sua percezione nei confronti della dottoressa è completamente cambiata: "Prima ero felice se vedevo Mariavittoria con Tommy, ora un po' meno."Mi dispiace troppo per Tommy" ha replicato il pallavolista argentino.

Alfonso e Mariavittoria nel tugurio

"Non riesco a pensare che lei debba fare questa cosa. Se penso questo, domani non la saluto nemmeno," ha ammesso Alfonso, tormentato dai sensi di colpa. "Mentre lui stava male, io stavo a parlare con lei. Mi sento troppo cattivo, un uomo di mer.aa. Non ho mai fatto una cosa del genere."

Nel frattempo, Mariavittoria ha cercato di rassicurare Tommaso, dicendogli: "A me piaci tu." Tuttavia, ha anche ammesso l'affinità che sente con Alfonso: "Con lui c'è un'affinità mentale, paradossalmente molto più che con Javier. Non c'è proprio paragone, perché è una persona che ha testa." Proprio ieri pomeriggio, la dottoressa del Grande Fratello aveva rivelato il suo improvviso interesse per Alfonso a Javier e ad Amanda Lecciso.

"Sono uscita dal tugurio con una grande confusione mentale. Stasera ho dormito con Tommy, mi è mancato tantissimo, ma si è aggiunto un altro tassello," ha confidato, riferendosi al suo interesse per Alfonso, scoperto proprio nella stanza più angusta della casa più spiata d'Italia. Una nuova dinamica, dunque, che avrà tempo per svilupparsi fino alla prossima puntata, prevista per lunedì 9 dicembre.