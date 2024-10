Grande Fratello, Alfonso D’Apice di Temptation Island è un nuovo concorrente, l’indiscrezione

Per il secondo anno consecutivo, sotto il tetto della Casa più spiata d'Italia, convivranno due ex fidanzati che hanno interrotto la loro relazione durante il percorso a Temptation Island. Dopo Federica Petagna, anche il suo ex, Alfonso D'Apice, farà il suo ingresso al Grande Fratello, come confermato da Dagospia tramite il giornalista Giuseppe Candela.

Da Temptation Island al Grande Fratello: il remake

L'incubo di molti spettatori sta per prendere forma: anche quest'anno il pubblico del reality show di Canale 5 assisterà a un triangolo amoroso nato proprio nel docu-reality. Nella scorsa stagione, i protagonisti di una simile vicenda furono Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. I primi due si erano conosciuti nel villaggio dei fidanzati, dove Greta era una tentatrice e Mirko il fidanzato di Perla.

La storia è nota: Greta e Mirko escono insieme da Temptation Island e, un mese dopo, si presentano di nuovo davanti a Filippo Bisciglia sfoggiando un tatuaggio di coppia. Tuttavia, durante la loro partecipazione al Grande Fratello, Mirko e Perla riscoprono di amarsi e si rimettono insieme, ma alla fine del programma la relazione finisce di nuovo.

Alfonso e Federica a Temptation Islaand

Nel remake che si prospetta per la diciottesima stagione del programma, i protagonisti saranno Alfonso D'Apice e Federica Petagna. I due si sono lasciati subito dopo la conclusione del viaggio dei sentimenti: lei non è mai tornata nella loro casa, nonostante avessero deciso di uscire insieme durante il falò di confronto. In seguito, Federica ha frequentato il tentatore Stefano, che con molta probabilità sarà il terzo a entrare nella Casa.

Federica Petagna è entrata nel reality lo scorso 28 ottobre e, per ora, sta prendendo confidenza con l'ambiente. Questa settimana, le dinamiche della Casa sono principalmente incentrate sulla nuova coppia formata da Lorenzo e Shaila, che si sono avvicinati durante una trasferta in Spagna. Javier ed Helena, i loro coinquilini,hanno scoperto solo lunedì la verità sui reali sentimenti dei due.

