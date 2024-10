Grande Fratello: Javier asfalta Shaila, il “Segreto” di Iago, entra Federica, quattro in nomination

Nella puntata del 28 ottobre del Grande Fratello, c'è stato l'atteso confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Eleonora Cecere ha abbandonato la Casa dopo aver incontrato il marito, mentre Federica Petagna, reduce da Temptation Island, è entrata nella Casa più spiata d'Italia. Quattro concorrenti sono finiti in nomination e rischiano di essere eliminati.

La puntata del Grande Fratello del 28 ottobre

Il decimo appuntamento del reality show, condotto da Alfonso Signorini, ha ruotato intorno al viaggio di Shaila e Lorenzo in Spagna. I due concorrenti hanno trascorso una settimana nella Casa del Gran Hermano, dove l'ex velina di Striscia la Notizia, dopo aver chiuso la storia con Javier, la scorsa settimana, si è avvicinata al modello milanese.

Ieri si è tenuto l'atteso confronto tra il pallavolista argentino e Shaila, che in un primo momento ha finto di essere ancora a Madrid, su richiesta degli autori. Il pallavolista, con calma ed efficacia, ha esposto le sue ragioni, accusando la ballerina di aver giocato sui suoi sentimenti e di aver cercato solo visibilità. "Non mi fido più", ha detto deciso.

Shaila e Lorenzo hanno subito le critiche dei coinquilini

Shaila Gatta, da parte sua, ha spiegato di aver voluto conoscere Javier meglio per mettersi in gioco, ma, nonostante le qualità di lui, non si è innamorata. Ha ribadito che avrebbe agito allo stesso modo anche fuori dalla Casa, ma la scintilla non è scattata. Durante questo confronto, Javier non sapeva dei baci spagnoli tra Shaila e Lorenzo.

Il secondo confronto ha visto Helena Prestes e Spolverato. La modella brasiliana, come già aveva confessato nei giorni scorsi, ha dichiarato di essersi innamorata di Lorenzo sin dai primi giorni. Il modello si è emozionato sentendo le sue parole, ma ha confermato che il sentimento non è reciproco, senza aggiungere, come aveva detto in Spagna, di aver solo giocato con lei.

Subito dopo è scattato il freeze e Shaila e Lorenzo sono rientrati nella Casa. I due sono stati lasciati soli con Helena e Javier, ai quali sono state mostrate le immagini della passione scoppiata in Spagna. Quando la diretta è tornata in studio, tra i quattro è sceso il gelo.

Helena ha augurato buon lavoro a Lorenzo, mentre l'argentino ha ammesso che le immagini lo hanno liberato da un peso, dichiarando di aver definitivamente chiuso con Shaila, non volendo più pensare a lei o parlarci, anche se dovrà conviverci nelle prossime settimane. Quando il resto del gruppo si è unito ai quattro, Iago Garcia ha fatto una delle sue battute proverbiali: "Alfonso - ha detto lo spagnolo - avresti dovuto mandarli a Las Vegas, perché sono grandi giocatori, hanno trasformato Il Segreto in un fumetto."

Si è poi passati all'ingresso di Federica Petagna nella Casa, reduce dal viaggio dei sentimenti a Temptation Island, dove ha concluso la sua relazione con Alfonso D'Apice, iniziata otto anni fa. Dalle prime immagini, sembra che anche quest'anno Alfonso Signorini voglia giocare sul rapporto tra lei, l'ex fidanzato e il tentatore Stefano, che Federica ha frequentato dopo il docu-reality.

Dopo le clip sul rapporto tra Tommaso e Maica, concorrente del Gran Hermano che ha vissuto per tre giorni nel loft dei Lumina Studios, si è arrivati al momento più intenso della serata: il marito di Eleonora Cecere è entrato nella Casa per chiederle di tornare in famiglia, dicendole "Le tue bambine hanno bisogno di te" e spiegando di non riuscire a gestire tutto da solo. Commossa da queste parole, Eleonora ha deciso di abbandonare il programma, lasciando Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi che ora formeranno un duo.

Immuni e nomination

La scorsa settimana erano finiti al televoto non eliminatorio Amanda, Iago, Giglio, Mariavittoria, Jessica e Helena. Le ultime due sono risultate le più votate dal pubblico e sono quindi immuni; a loro si aggiungono i preferiti della scorsa settimana, Shaila, Lorenzo e Javier, scelto dalle due opinioniste. Luca Cavani è stato votato dagli altri coinquilini. Dopo le nomination, quattro concorrenti sono finiti al televoto che si chiuderà lunedì prossimo: Clayton Norcross, Iago, Mariavittoria e Amanda. Il meno votato sarà eliminato. Così hanno votato i coinquilini:

Iago ha nominato Amanda

Yulia ha nominato Clayton

Enzo Paolo ha nominato Amanda

Mariavittoria ha nominato Clayton

Clayton ha nominato Mariavittoria

Amanda ha nominato Tommaso

Giglio ha nominato Clayton

Le Non è la Rai hanno nominato Clayton

Luca ha nominato Clayton

Jessica ha nominato Clayton

Helena ha nominato Yulia

Lorenzo ha nominato Mariavittoria

Shaila ha nominato Mariavittoria

Javier ha nominato Clayton

