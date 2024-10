Beatrice Luzzi del Grande Fratello su Giuseppe Garibaldi: "ora studia a Roma, ci vediamo"

Beatrice Luzzi, nuova opinionista della diciottesima edizione del Grande Fratello, ha recentemente condiviso pensieri e riflessioni sulla sua esperienza televisiva. Nell'intervista rilasciata a SuperGuidaTV ha parlato del suo rapporto con Alfonso Signorini ha affrontato temi personali, come il legame con l'ex coinquilino Giuseppe Garibaldi.

Il rapporto con Giuseppe Garibaldi: un'amicizia che continua

L'ex protagonista di Vivere, ha espresso gratitudine e stima verso il conduttore del reality show che lo scorso anno l'ha voluta nella Casa più spiata d'Italia e in questa nuova stagione l'ha fatta accomodare sulla poltrona di opinionista al fianco di Cesara Buonamici. La Luzzi ha sottolineato l'importanza di mantenere la propria autenticità in questo nuovo ruolo.

"Ad Alfonso devo molto, gli voglio bene e lo stimo molto come conduttore - ha detto Beatrice - Allo stesso tempo, è importante mantenere il proprio punto di vista e non avere timore di esprimere il proprio pensiero". Gli scambi di opinioni tra loro non mancano, ma sono visti come costruttivi e, per lei, rappresentano il fulcro della loro collaborazione.

Beatrice Luzzi sulla poltrona di opinionista

L'opinionista ha poi speso qualche parola su Shaila Gatta, una delle concorrenti della nuova edizione, lei è stata la prima a criticare l'atteggiamento dell'ex velina all'interno della Casa. Confermando quanto detto settimane fa, ha affermato: "La mia opinione su Shaila l'ho espressa già quattro o cinque settimane fa. Tutto continua ad avere un senso da allora, tutto torna".

In merito al rapporto con Giuseppe Garibaldi, Beatrice ha voluto chiarire la natura della loro amicizia, dopo la foto pubblicata insieme sui social: "Giuseppe è a Roma per studiare, quindi ci vediamo ogni tanto. Mi fa piacere seguirlo, dargli qualche buon consiglio e, quando posso ritagliarmi un po' di tempo, ci incontriamo". Sembra che tra i due non ci sia nessun ritorno di fiamma, ma il loro rapporto si è trasformato in una bella amicizia che non hanno intenzione di nascondere, nonostante le illazioni dei detrattori che li accusano di creare hype.

Infine, Beatrice Luzzi ha parlato del suo futuro nel campo della recitazione, considerandola ormai una parte del suo passato, ma non completamente: "Recitare è un capitolo chiuso dal punto di vista sentimentale. Oggi mi sento più gratificata a trasmettere i miei pensieri e le mie emozioni. Se dovesse arrivare un progetto che segue la linea dell'impegno sociale, lo considererei volentieri".