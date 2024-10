Anticipazioni Temptation Island 22 ottobre: il falò di Alfonso e Federica e il destino delle altre coppie

Questa sera, martedì 22 ottobre, si conclude Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia che ci ha tenuto compagnia per sette settimane in prima serata su Canale 5. L'ultimo falò di confronto vedrà protagonisti Alfonso e Federica, l'unica coppia che ancora non ha affrontato l'iconico momento finale. Durante la puntata, scopriremo anche il destino degli altri fidanzati un mese dopo la fine delle registrazioni.

L'ultima coppia al falò

Federica, 20 anni, estetista, e Alfonso, 25 anni, direttore di un locale che organizza eventi, stanno insieme da otto anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli. È stata Federica a scrivere alla redazione per partecipare al programma, stanca della gelosia soffocante del suo compagno. Alfonso non vuole che la fidanzata esca con le amiche, nemmeno per una semplice pizza, tanto meno per andare a ballare o in vacanza.

Durante le settimane nel villaggio, Federica si è avvicinata al tentatore Stefano, mentre Alfonso, dopo aver visto alcune immagini compromettenti, ha reagito con rabbia, arrivando a spaccare sedie nel villaggio e a flirtare con la tentatrice Silvy. Secondo le anticipazioni condivise da Deianira Marzano, sembra che Alfonso e Federica si siano lasciati e che lei abbia continuato a frequentare il tentatore Stefano.

Federica e e il suo tentatore Stefano

Il destino delle altre coppie

Si conclude quindi questa edizione di Temptation Island, che ci ha regalato emozioni, colpi di scena e storie d'amore tormentate. Il gran finale ci aspetta per scoprire se le decisioni prese davanti al falò di confronto nelle settimane precedenti sono state confermate nel mese successivo alla fine del programma.