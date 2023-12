Grande Fratello: Alex Schwazer abbandona il reality, due nuovi ingressi e quattro concorrenti in nomination

Alex Schwazer ha deciso di abbandonare il Grande Fratello subito dopo aver incontrato i familiari durante la puntata del Grande Fratello del 4 dicembre. Nel corso della serata ci sono stati due nuovi ingressi, tra cui l'ex di Massimiliano Varrese, e quattro concorrenti sono finiti al televoto eliminatorio per la puntata del 9 dicembre.

Principali Sviluppi nella 24esima Puntata del Grande Fratello

Alex Schwazer abbandona il Programma

Per la seconda volta in questa edizione, l'arrivo a sorpresa dei familiari si conclude con l'abbandono del concorrente. Anche nella ventiquattresima puntata del Grande Fratello è successo quello che, per motivazioni diverse, si era verificato con Heidi Baci, che lasciò il programma dopo l'incontro con il padre.

Ieri sera Alex ha incontrato fuori la porta rossa i due figli, Ida e Noah, e la moglie Katy. Quest'ultima, abbracciando il marito, gli ha detto: "Ci manchi tanto tanto e vogliamo dirti che siamo tanto fieri di te e qualsiasi decisione tu prenderai saremo al tuo fianco."

Katy gli ha regalato anche una maglietta a tema natalizio da indossare per sentire meno la loro mancanza. Dopo l'incontro, Alex, che nella prossima puntata sarebbe andato al televoto eliminatorio, ha deciso di lasciare il programma. L'atleta ha spiegato di non essere più in grado di proseguire.

"Ho dato quello che volevo dare", ha detto Alex, la cui avventura al reality, dopo la conferma della squalifica della commissione antidoping, era stata svuotata di contenuti che il programma aveva voluto etichettargli.

Triangolo Amoroso: Perla, Mirko, Greta

Come prevedibile, gran parte della puntata è stata incentrata sull'ossessione di Alfonso Signorini, il triangolo tra Perla, Mirko e Greta. L'arrivo dell'ex tentatrice ha complicato la situazione e ha mandato in confusione Mirko.

Messo davanti alla coesistenza con le due ex, l'imprenditore ha ammesso di non avere chiaro quali siano i suoi sentimenti per le due ragazze. Per Perla, l'affetto è legato alla lunga convivenza, circa cinque anni; per Greta, c'è una forte connessione, iniziata a Temptation Island.

La stessa Greta ha ammesso che i suoi sentimenti per Mirko non si sono spenti, anche se fino a poche ore prima aveva detto che non ci sarebbe mai tornata insieme.

Nuovi Ingressi

La prima ad entrare è stata Monia La Ferrer, ex di Massimiliano Varrese, originaria della Sicilia, lavora come hostess. Ha due figli, Nicole e Sophie, nati dalla relazione con Błażej Augustyn, calciatore polacco, difensore del WKS Wierzbice.

"Ciao Massi! Grande Fratello è stato il destino che ci ha fatto incontrare nuovamente, sono passati quindici anni", ha detto la ragazza al suo ex raggiungendolo alle spalle mentre lui era freezato. "Non sei cambiata di una virgola, sei sempre bella, sei bellissima", ha replicato l'attore.

Il secondo ingresso è quello di Federico Massaro, un modello residente in Corea del Sud che è stato fatto entrare direttamente in Sauna, in costume, per mostrare il fisico scolpito e suscitare l'entusiasmo delle donne della casa.

Anche Beatrice Luzzi vuole abbandonare

Beatrice Luzzi, chiamata in confessionale per godersi un videomessaggio dei figli, ha rivelato che vuole abbandonare il programma. La donna sente la nostalgia di casa. Già in precedenza, l'attrice aveva dichiarato che non accetterebbe un prolungamento del programma. I concorrenti non sanno che il Grande Fratello terminerà a marzo a causa della cancellazione di Temptation Winter.

Alfonso Signorini, che presto le farà riabbracciare i figli, le ha chiesto di aspettare quel momento per prendere qualsiasi decisione.

Televoto, Immuni e Nomination

Televoto

Nella precedente puntata erano finiti al televoto Alex, Giuseppe, Grecia, Paolo, Perla e Rosy. Il pubblico ha votato inutilmente perché, dopo l'uscita di Alex, che era arrivato ultimo nelle preferenze del pubblico, l'esito del televoto è stato annullato.

Immuni

Gli immuni della casa sono stati Massimiliano, Paolo e Marco. Cesara Buonamici ha scelto Letizia. Anche Beatrice e Vittorio sono stati immuni dalle nomination perchè erano stati i più votati dal pubblico nel precedente televoto.

Nomination

Anita nomina Mirko

Fiordaliso nomina Perla

Mirko nomina Sara

Sara nomina Perla

Giuseppe nomina Sara

Grecia nomina Giuseppe

Perla nomina Sara

Rosy nomina Mirko

Letizia nomina Sara

Massimiliano nomina Sara

Marco nomina Giuseppe

Paolo nomina Sara

Vittorio nomina Perla

Beatrice nomina Mirko

I concorrenti in nomination sono Anita, in seguito ad un provvedimento disciplinare del Grande Fratello, Sara, Mirko e Perla. Uno di loro, il meno votato sabato prossimo abbandonerà la casa del Grande Fratello.

Nella clip caricata su Mediaset infinity, Alex decide di abbandonare il gioco