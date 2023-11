Grande Fratello, Beatrice Luzzi pronta ad abbandonare il programma: 'Non posso rimanere'

Il Grande Fratello rischia di perdere la vera protagonista di questa edizione: Beatrice Luzzi ha ventilato la possibilità di abbandonare il programma. Parlando con Fiordaliso, l'attrice ha dichiarato di non essere disposta a rimanere all'interno della casa più spiata d'Italia in caso di prolungamento. Inizialmente, il reality avrebbe dovuto concludersi a gennaio, ma secondo le indiscrezioni di Tv Blog, le luci della Casa si spegneranno a marzo o aprile.

Incertezze al Grande Fratello: il rischio prolungamento

Nella casa del Grande Fratello, i concorrenti del reality iniziano a discutere dell'eventuale prolungamento del programma. A partire dalla quinta edizione Vip del reality, Mediaset ha sempre deciso di estendere la trasmissione fino a marzo o ai primi mesi di aprile.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva garantito che questa edizione del programma sarebbe terminata a gennaio, ma negli ultimi giorni le circostanze sembrano essere cambiate.

Inizialmente prevista per gennaio, la partenza di Temptation Winter, la versione invernale del famoso docu-reality prodotto da Maria De Filippi, è stata rimandata a causa del conflitto in Medio Oriente, le location scelte per il programma erano il Marocco o l'Egitto. Al suo posto, sembra che ci sarà il prolungamento del Grande Fratello.

Le Riserve di Beatrice Luzzi sulla prolungata permanenza

La notizia odierna è che Beatrice Luzzi, ignara di queste decisioni, ha annunciato che non sottoscriverebbe un nuovo contratto che la 'obbligherebbe' a rimanere nella Casa per altri due mesi.

"Non è possibile che lo allungano per tre mesi, mi hanno detto che non avrebbero replicato la lunghezza degli altri anni", ha dichiarato Beatrice a Fiordaliso, che le aveva chiesto cosa avrebbe fatto nel caso di prolungamento del contratto.

"Mi hanno detto che finirà a fine gennaio. Al massimo, potrebbero posticipare di una o due settimane. Poi non ne vedo il motivo. Sì, se andiamo molto bene, ci guadagnerebbe, ma io non posso rimanere", ha concluso Beatrice Luzzi, spezzando il cuore dei numerosi fan che anche oggi le hanno fatto sentire il loro affetto facendo volare aerei di sostegno sul loft di Cinecittà.

Cosa sanno gli altri concorrenti

Perla Vatiero, Sara Ricci e Marco Maddaloni, gli ultimi concorrenti ad essere entrati al Grande Fratello, a differenza dei loro coinquilini, sono a conoscenza della possibilità di prolungamento, ma per regolamento non possono rivelare nulla. Nel caso ne parlassero, sarebbero squalificati dal programma.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity uno degli aerei volati oggi per Beatrice Luzzi.