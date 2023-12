Grande Fratello, Greta a Perla: 'Per me con Mirko è finita, sto provando a farglielo capire'

Per la prima volta Perla e Greta si sono ritrovate faccia a faccia, al centro del loro discorso c'è stato Mirko, ex fidanzato delle due concorrenti del GramdeFratello.

Greta e Perla si ritrovano a convivere sotto il tetto della Casa del Grande Fratello insieme a Mirko, ex fidanzato delle due ragazze. Il reality show di Alfonso Signorini, trasformatosi in un triste spinoff di Temptation Island, si concentrerà per qualche settimana su questo triangolo amoroso, dal quale Greta è l'unica a volersi distanziare.

La dinamica del triangolo al Grande Fratello

Prima ancora di entrare nel loft di Cinecittà, Greta aveva chiaramente espresso la sua volontà di non sottomettersi alle dinamiche del triangolo amoroso, dichiarando: "Non associatemi a nessuno, sono fuori da questo triangolo", aveva detto in uno dei suoi ultimi interventi su Instagram.

Entrando nella casa di Cinecittà, Mirko, Greta e Perla erano consapevoli che molti segmenti del programma sarebbero stati dedicati a loro in funzione di questa dinamica. I tre ex fidanzati ora stanno svolgendo i loro compiti, con confronti che saranno sicuramente oggetto di discussione già nella puntata di stasera.

Il Confronto tra Perla e Greta

Nel loro primo faccia a faccia, Perla e Greta hanno chiarito alcuni punti. La Rossetti ha subito sottolineato che lei con Mirko non ha nessuna intenzione di ritornarci: "Io non provo nulla per lui, e Mirko non prova più niente per me, forse abbiamo corso troppo", ha dichiarato Greta senza rimpianti, che sta cercando di far capire lo stesso concetto a Mirko.

Perla ha ammesso di sentirsi a disagio dopo l'ingresso di Greta, credendo che il suo arrivo abbia creato scompiglio. Forse la Vatiero teme che il suo avvicinamento a Mirko ora subisca un naturale rallentamento.

"Lui quando ha scelto di venire qua non ha pensato a me, perché dovrei pensare a lui?", ha replicato Greta, ricordando che l'imprenditore ha preso la sua decisione di partecipare al reality show in totale autonomia, senza consultarla quando lei era ancora la sua fidanzata.

Mirko e Greta

In precedenza, Greta ha anche parlato con Mirko, il quale l'aveva rimproverata per aver accettato la proposta di Alfonso Signorini: "Io al tuo posto non sarei entrato, mai", le ha detto. "Io sono entrata per fare il mio percorso", gli ha risposto prontamente Greta, aggiungendo: "Fatti il tuo percorso, non capisco perché la mia presenza possa metterti in imbarazzo; io non tornerei mai più con te".

"Il mio percorso non è in funzione tua o di Perla, ma così si perde completamente tutto il senso" ha spiegato Mirko "L'equilibrio è cambiato con l'entrata di Perla, adesso ricambia con il tuo ingresso, questa cosa sta diventando pesante".

Greta gli ha fatto notare che, partecipando a un contesto televisivo, questa situazione era prevedibile e non bisogna lamentarsi: "Se tu partecipi a dei programmi televisivi poi non ti meravigliare, ora ti stai solo piangendo addosso e non ha senso", ha concluso Greta, sembrando essere l'unica a capire il motivo della loro chiamata da parte di Alfonso Signorini.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il confronto tra Perla e Greta.