Grande Fratello 8: Federico Rossi nel cast del programma: ecco le ultime novità

Federico Rossi potrebbe essere uno dei partecipanti del Grande Fratello 8, l'edizione rinnovata del programma inizierà il prossimo 11 settembre e avrà come caratteristica un gruppo di personaggi famosi a confronto con individui al di fuori del mondo dello spettacolo. L'eventuale partecipazione del cantante, ex membro del duo Benji & Fede, è stata anticipata da Dagospia.

Alex Schwazer è stato annunciato come il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 8 da Alfonso Signorini. Tuttavia, negli ultimi giorni, ci sono state numerose voci riguardo al cast del programma. Tra i personaggi famosi contattati che hanno rifiutato l'offerta, spicca il nome di Brigitte Nielsen, che avrebbe dovuto partecipare al programma insieme al figlio Killian.

Federico Rossi al Grande Fratello le ultime novità

Tra i nomi che sono circolati in questi giorni sui possibili concorrenti ci sono Ciro Petrone e Massimiliano Varrese, la cantante Fiordaliso e Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità e concorrente di Tale e Quale Show. A loro si aggiunge ora anche il nome di Federico Rossi, come riportato sul portale di Roberto D'Agostino: "La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d'Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti. C'è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?".

I fan del programma e dell'ex cantante del duo Benji & Fede ricorderanno sicuramente che Federico ha avuto un collegamento con Il Grande Fratello VIP in passato, precisamente nella quarta edizione. Tra i partecipanti di quella edizione c'era la sua allora fidanzata, Paola Di Benedetto, che alla fine vinse il programma. Federico entrò nella casa attraverso un video in cui esprimeva i suoi sentimenti e il suo affetto per la ragazza.