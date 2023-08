Grande fratello 2023, Alex Schwazer entra nel cast: ecco la storia del campione olimpico

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello includerà tra i concorrenti un noto campione olimpico italiano nel campo dello sport. Secondo quanto riportato da TvBlog, Alex Schwazer ha superato le selezioni ed è stato annunciato come il primo concorrente ufficiale del programma. Questa non è la prima volta che il maratoneta partecipa a un reality, in quanto ha già preso parte a Pechino Express 2022, sebbene la sua permanenza si fosse limitata a soli due episodi.

Chi è Alex Schwazer

Alex Schwazer è un marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008. È nato a Vipiteno il 26 dicembre 1984 e ha iniziato a praticare l'atletica leggera a 15 anni. È stato squalificato per doping fino al 2024. Ha avuto una relazione con la pattinatrice Carolina Kostner. Nel 2016 ha iniziato a frequentare Kathrin Freund, con la quale si è sposato il 7 settembre 2019. La coppia ha avuto due figli, un maschio e una femmina.

La storia di Alex Schwazer

Alex Schwazer nel 2012, poco prima delle Olimpiadi di Londra, è risultato positivo all'eritropoietina. Ha ammesso di aver fatto uso dell'ormone per competere con gli altri. Questo gli ha causato una squalifica di 3 anni e 6 mesi.

Dopo la squalifica, Alex Schwazer torna ad allenarsi e vince la 50 km di Roma nell'8 maggio 2016. Tuttavia, poco dopo, viene accusato nuovamente di doping a causa di analisi sospette pubblicate dalla Gazzetta dello Sport. Schwazer dichiara la sua innocenza, ma viene sospeso dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Il 10 agosto 2016, il Tribunale Arbitrale dello Sport, considerandolo recidivo, lo squalifica per 8 anni, ponendo fine alla sua carriera sportiva.

Dopo la sentenza del TAS, una serie di articoli su Repubblica suggeriscono l'idea di un complotto, affermando che le analisi potrebbero essere state alterate per squalificare Alex Schwazer e il suo allenatore, Sandro Donati. Si ipotizza che ci fosse un'operazione orchestrata per influenzare le competizioni internazionali di atletica e porre fine alla carriera dell'atleta italiano.

Nel febbraio 2021, il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Bolzano assolve l'atleta, archiviando il procedimento penale e affermando che Alex Schwazer "non ha commesso il fatto". La sentenza accoglie la richiesta del PM e sostiene che nel 2016 i campioni di urina sono stati alterati, affermazione sostenuta con un alto grado di credibilità nelle motivazioni della sentenza. Il GIP accusa l'Agenzia Mondiale Antidoping e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, sostenendo che è stato provato con un alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwazer nel gennaio 2016 sono stati alterati per farlo risultare positivo e ottenere così la sua squalifica e il discredito, così come per il suo allenatore Sandro Donati.

Grande Fratello

Pochi giorni fa è stato pubblicato il primo promo del Grande Fratello. Ad oggi sappiamo che il cast dei Vip è stato completato. In questi giorni, gli autori stanno selezionando i concorrenti non famosi. Questa edizione del reality vedrà convivere nella casa più spiata d'Italia persone provenienti dal mondo dello spettacolo e persone non famose. L'opinionista, come desiderato da Pier Silvio Berlusconi, sarà la giornalista Cesara Buonamici.