Gran bollito: Claire Denis dirigerà un horror cannibale ispirato al film di Mauro Bolognini

La storia della saponificatrice di Correggio verrà riletta in chiave thriller da Claire Denis, che girerà il film in Italia nei prossimi mesi.

La regista francese Claire Denis ha annunciato il suo prossimo progetto: un horror cannibale remake del grottesco Gran Bollito, diretto da Mauro Bolognini nel 1977.

Annunciato al mercato di Berlino, il remake rileggerà la storia interpretata da Shelley Winters nei panni di una serial killer che cucinava i corpi delle sue vittime facendone zuppe, torte e dolci.

Il film, girato in lingua inglese, era ispirato alla vera storia di Leonarda Cianciulli, passata a alla storia come la "saponificatrice di Correggio" per aver ucciso tre donne e sciolto i loro corpi con sostanze chimiche per farne saponi, candele e dolci che poi aveva regalato ai membri della comunità.

Gran Bollito: Shelley Winters in una scena del film

Il ritorno della saponificatrice di Correggio

The Soap Maker, quest è il titolo del film di Claire Denis, viene descritto come un vero e proprio thriller poliziesco con venature horror sulla scia de Il silenzio degli innocenti e Seven, con toni oscuri e un'atmosfera da thriller psicologico. Il piano è di girare The Soap Maker in esterni in Italia.

Oltre ad aver acquisito i diritti di remake del film di Mauro Bolognini, i produttori hanno acquisito i diritti di adattamento del diario che Leonarda Cianciulli scrisse nel carcere psichiatrico in cui trascorse il resto della vita dopo aver confessato i suoi crimini. L'apparente stregoneria utilizzata da Leonarda per attirare le sue vittime sarà accuratamente ricreata ricalcando il racconto del suo diario, come anticipato dal progetto. The Soap Maker è prodotto da Lucas Foster e Salvatore Sclafani.