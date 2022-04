Grace and Frankie 7: il trailer degli ultimi episodi della serie

Il 29 aprile arriverà in streaming la seconda parte di Grace and Frankie 7 e il trailer regala delle scene inedite.

Il 29 aprile tornerà Grace and Frankie 7 con gli episodi che concluderanno la storia portata sul piccolo schermo da Jane Fonda e Lily Tomlin e il trailer regala qualche anticipazione riguardanti l'ultimo capitolo della storia.

La comedy ideata da Marta Kauffman e Howard J. Morris terminerà infatti con le prossime puntate che dovranno chiudere ciò che è rimasto in sospeso e nel video si vedono infatti le protagoniste alle prese con mariti in carcere, figli che hanno piccoli e grandi problemi nella vita privata, ansie e voglia di reagire agli ostacoli posti sul proprio cammino.

Jane Fonda e Lily Tomlin sono le protagoniste di Grace and Frankie nel ruolo delle due amiche che si ritrovano a vivere insieme dopo che i rispettivi mariti, Robert e Sol (Martin Sheen e Sam Waterston), rivelano di essere gay.

Tra gli interpreti ci sono anche Baron Vaughn (Nwabudike), Ethan Embry (Coyote), Brooklyn Decker (Mallory), June Diane Raphael (Brianna), Peter Cambor (Barry), Lindsey Kraft (Allison), Marsha Mason (Arlene), Tim Bagley (Peter), Peter Gallagher (Nick Skolka) e Christine Woods (Jessica).

Nelle puntate dell'ultima stagione arrivate in streaming ad agosto c'è stato spazio per ritorni poco graditi, progetti di acquistare case, furti e, ovviamente, tanto divertimento.