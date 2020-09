Gotti - Il primo padrino: stasera su Rai3 il film con John Travolta e Kelly Preston

Stasera su Rai3, alle 21:20 e in prima visione TV, va in onda Gotti - Il primo padrino, film del 2018 diretto da Kevin Connolly ed interpretato da John Travolta, nei panni del protagonista, e dalla moglie Kelly Preston.

Il film racconta la storia vera dell'ascesa criminale, durante gli anni '80, del boss italo-americano John Gotti (John Travolta), il mafioso che fu a capo della famiglia Gambino di New York City, divenendo praticamente una celebrità, sfoggiando vestiti eleganti e dando l'impressione di essere intoccabile di fronte alla legge.

Gotti - Il primo padrino: John Travolta e Kelly Preston in una scena del film

John Gotti e la sua sinistra aura erano stati già portati, al cinema e in TV, in diverse occasioni, per esempio nel film per la televisione Gotti, dove era stato interpretato da Armand Assante. Ispirazione principale per i personaggi di Joey Zasa ne Il padrino - Parte seconda, e di Paul Vitti di Terapia e pallottole, interpretato da Robert De Niro, Gotti è "apparso" anche ne I Soprano perchè proprio su di lui era stato costruito il personaggio di Johnny Sack.

Tutto questo per dire cosa? Che a quanto pare nessuno ha interpretato tanto male John Gotti e suoi derivati come John Travolta in questo Gotti - Il primo padrino, candidato perfino ai Razzie Awards del 2019, "premio" che non è riuscito neppure a vincere.