Gotham Awards: Anora di Sean Baker in testa con 4 candidature

La commedia drammatica Anora, che racconta la storia su una sex worker che si ritrova coinvolta nelle dinamiche della famiglia di un oligarca russo, ha dominato le nomination dei Gotham Awards con ben quattro candidature, inclusa quella al miglior film.

Con tre candidature, segue da vicino il film Nickel Boys, che racconta la storia di due adolescenti afroamericani inviati in una scuola di rieducazione dagli abusi, e I Saw the TV Glow, un horror psicologico su liceali che iniziano a perdere il contatto con la realtà.

La sfida

Nickel Boys concorrerà contro Anora per vincere il premio al miglior film. Gli altri nominati per il premio principale troviamo il dramma erotico Babygirl, la black comedy A Different Man e Challengers di Luca Guadagnino, che racconta la storia di un triangolo amoroso ambientato nel mondo del tennis professionistico.

Brandon Wilson e Ethan Herisse in una scena di Nickel Boys

Tra le nomination al miglior film spiccano le assenze di titoli acclamati come The Brutalist e Conclave. Il film di Brady Corbet ha comunque ottenuto due nomination per il suo protagonista Adrien Brody e per la performance di Guy Pearce come non protagonista.

Decisioni importanti

Nella categoria dedicata ai migliori registi sarà una sfida tra Sean Baker e Jane Schoenbrun, oltre a Payal Kapadia, Guan Hu e RaMell Ross. Nel 2021, i Gotham Awards hanno deciso che i premi per le migliori interpretazioni non sarebbero più stati definiti dal genere.

Ecco perché Adrien Brody concorrerà nella stessa categoria di Demi Moore, Pamela Anderson, Colman Domingo, Saoirse Ronan, Justice Smith, Keith Kupferer, Mikey Madison, Marianne Jean-Baptiste e Nicole Kidman. I Gotham Awards sono uno dei primi appuntamenti in quella che viene definita come la stagione dei premi che culminerà come sempre nel 2025 con la Notte degli Oscar. La cerimonia di premiazione si svolgerà si terrà il 2 dicembre 2024 al Cipriani Wall Street di New York.