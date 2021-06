Gossip Girl: il trailer del revival della serie HBO Max

Diamo uno sguardo ravvicinato ai nuovi protagonisti del revival di Gossip Girl nel trailer sella serie tv, in arrivo negli USA dall'8 luglio.

"Ti sono mancata? So che ti sono mancato" chiede uno dei personaggi nel primo primo full trailer del revival HBO Max di Gossip Girl. Quasi un decennio dopo la fine della serie originale su The CW, l'onnisciente narratrice di Gossip Girl (Kristen Bell), è tornata. Il suo blog viene sostituito con un account Instagram ma il suo obiettivo è lo stesso, svelare i segreti degli adolescenti privilegiati dell'alta borghesia di Manhattan.

Il revival, che debutterà l'8 luglio, vede nel cast Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith.

Il progetto che riporta Gossip Girl sul piccolo schermo è stato sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, autore e produttore della serie originale. Al centro della trama ci sarà una nuova generazione di teenager che frequentano una scuola privata a New York e si ritrovano alle prese con l'iconica blogger.

La storia è ambientata otto anni dopo la fine dello show originale, portando sul piccolo schermo una nuova generazione di teenager che frequentano un prestigioso liceo di New York e si ritrovano alle prese con Gossip Girl, che avrà nuovamente la voce di Kristen Bell. Le puntate affronteranno come i social media e i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni hanno modificato la quotidianità a New York.