Gossip Girl 3: si cerca una nuova casa per la serie dopo la cancellazione da parte di HBO

Come annunciato ufficialmente nei giorni scorsi, il revival di Gossip Girl ha avuto vita breve su HBO Max. La piattaforma di streaming ha deciso di cancellare la serie dopo soltanto due stagioni. Joshua Safran, ideatore del revival, è però alla ricerca di una nuova casa per poter realizzare un'eventuale terza stagione.

Oltre a ringraziare il cast e l'intera crew che ha reso possibile il progetto, Safran ha voluto lasciare questa dichiarazioni: "Stiamo attivamente cercando una casa ma in questo scenario potrebbe essere dura. Se davvero questa è la fine, almeno ce ne siamo andati sulle note più alte". Nonostante le recensioni positive per molti il revival non ha saputo catturare lo spirito mordente della serie originale con Blake Lively, andata in onda dal 2007 al 2012 sulla CW.

Il nuovo capitolo della storia di Gossip Girl era ambientato un decennio dopo gli eventi dello show originale, seguendo una nuova generazione di studenti della scuola di New York dove i giovani facevano i conti con il costante controllo di Gossip Girl, diventato un account Instagram gestito da alcuni insegnanti.

Gossip Girl: cosa ci lascia a 10 anni dal finale

Il teen drama sulle scandalose vite dell'élite di Manhattan era sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell'omonima serie originale, basandosi sui romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. Il finale della seconda stagione andrà in onda il 26 gennaio.