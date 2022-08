Goodnight Mommy: Naomi Watts terrorizza i figli nel trailer dell'horror in arrivo su Prime Video

Prime Video ha svelato il poster, trailer e data di uscita di Goodnight Mommy, remake dell'omonimo horror austriaco del 2014, interpretato da Naomi Watts. Il film sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal 16 settembre.

Alla regia della nuova versione di Goodnight Mommy troviamo Matt Sobel che, in un comunicato, ha dichiarato: "I miei film preferiti sono quelli che invitano il pubblico a entrare nel percorso compiuto dai protagonisti. Nella nostra versione di Goodnight Mommy, la paura dell'abbandono e la terribile consapevolezza che chi è accanto a noi potrebbe non essere quello che sembra, daranno vita a un incubo immersivo con sensazioni viscerali al centro e in primo piano. Non vedo l'ora di creare questa storia che sconvolgerà gli spettatori in collaborazione con Amazon e Naomi Watts".

Oltre a interpretare la protagonista, Naomi Watts è coinvolta anche come produttrice esecutiva. Nel cast troviamo, inoltre, Cameron Crovetti, Nicholas Crovetti e Peter Hermann.

Quando i due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti) arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts) e la trovano con il volto coperto di bende - a suo dire conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica - intuiscono immediatamente che qualcosa non va. La donna impone loro nuove regole della casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che i figli le hanno regalato, tutte cose che l'amorevole mamma non avrebbe mai fatto. Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano ed eccentrico, nei ragazzi si insinua un'idea inquietante: il sospetto crescente che la donna che si cela sotto le garze, che cucina per loro e dorme nella stanza accanto non sia affatto la madre.