Naomi Watts afferma che "invecchiare è un privilegio" e giura di "sconfiggere lo stigma" della menopausa

Naomi Watts vuole sconfiggere lo stigma che circonda la menopausa: la star ha rivelato che al momento sta vivendo una fase della vita che, a suo modo di vedere, dovrebbe essere rappresentata meglio nei mass media. L'attrice, 53 anni, ha pubblicato un post su Instagram questa settimana in cui ha scritto che molte donne provano sentimenti di vergogna invecchiando.

"Invecchiare è un privilegio e un momento per sentirci orgogliosi delle nostre esperienze cumulative", ha scritto la Watts nella didascalia di un selfie senza trucco. Naomi ha detto che avendo conversazioni scomode su argomenti come la menopausa, il problema può diventare più facile da affrontare.

"Conquistiamo lo stigma e affrontiamo la segretezza e la vergogna che abbiamo provato e aiutiamo a creare una base più sana per le generazioni future", ha continuato l'attrice. "La menopausa mi spaventava a morte quando avevo 30 e quando è arrivata mi è sembrato uno scontro frontale con un camion".

"I miei mentori e mia madre non sembravano disposti a discuterne, non sapevo come chiedere aiuto e loro non sapevano come provvedere... anche i medici avevano poco da dire. È come un codice di silenzio non scritto: le donne dovrebbero assorbire tutto e farcela da sole perché è così che hanno fatto le generazioni passate", ha concluso Naomi Watts.