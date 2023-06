Good Omens, la reazione di Neil Gaiman ai leaks della stagione 2: 'Sono devastato'

Neil Gaiman non ha preso affatto bene il leak di anticipazioni su Good Omens 2 trapelate inavvertitamente dallo stesso streamer Amazon Prime Video, che ha diffuso una scena chiave dello shwow congenente importanti spoiler, ammettendo di essere "devastato".

Good Omens: una scena con Jon Hamm e Michael Sheen

Al momento Neil Gaiman ha sospeso l'attività in solidarietà con lo sciopero degli sceneggiatori della WGA, ma questo non gli ha impedito di esprimere il suo disappunto per l'incidente occorso con Prime Video e i leak della seconda stagione di Good Omens su Tumblr. "Amazon lo sapeva eppure è comunque uscito in qualche modo", ha scritto Gaiman in risposta alla domanda di un fan sulla scena trapelata, condividendo lo sgomento dei fan.

L'incidente di Prime Video ha svelato una scena ricca di spoiler

La scena trapelata conteneva un importante spoiler per la seconda stagione di Good Omens ed evidentemente doveva essere pubblicata dopo la premiere, prevista per il 28 luglio. Neil Gaiman, che ha una lunga esperienza di adattamenti dei suoi lavori, da American Gods a Sandman, ha spiegato di non essere coinvolto nelle fasi di promozioni come accade di solito per via dello sciopero. Tuttavia, ha ipotizzato che questa svista avrebbe potuto accadere indipendentemente dal suo coinvolgimento nel marketing.

Quel che è certo è che i fan non hanno gradito lo spoiler diffuso. Al riguardo Gaiman ha scritto su Tumblr: "Preferirei di gran lunga che le cose trapelate sparissero, anche se posso capire chi ha continuato a condividere la scena trapelata". Lo scrittore ha invitato i fan a non litigare tra di loro chiamando coloro che condividono la fuga di notizie "cretini", ha invece espresso comprensione per la loro eccitazione. Nonostante i suoi tentativi di raffreddare gli animi, le polemiche via social sono proseguite a lungo facendo diventare il leak di Good Omens virale e c'è perfino chi ha ipotizzato che la fuga di notizie fosse una vendetta da parte di Prime Video per l'adesione di Neil Gaiman allo sciopero della WGA.