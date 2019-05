Good Omens, David Tennant: "Ci sono riferimenti a Doctor Who"

David Tennant ha svelato che in Good Omens ci saranno dei riferimenti nascosti al Dottor Who e gli spettatori dovranno fare a gara per trovarli.

Good Omens ha molti legami con Doctor Who e se lo dice David Tennant, uno che è stato il Dottore, allora c'è da fidarsi. Alcuni sono molto chiari: le due serie condividono lo stesso regista, Douglas McKinnon, che ne ha diretto più di un episodio, c'è, lo sappiamo, David Tennant, amatissima seconda personificazione del dottore e Neil Gaiman ha scritto un paio di episodi della saga cult della BBC.

Altri invece sono ben nascosti, dei veri e propri easter eggs della cui esistenza è stata data conferma da Tennant stesso.

Pronta a debuttare su Amazon Prime da domani, Good Omens - qui potete leggere qui in anteprima la recensione - farà infatti un vero e proprio omaggio a Doctor Who ma sarà ben nascosto, per cui dovranno essere gli spettatori ad aguzzare la vista per riuscire ad individuarlo. "C'è un riferimento a Doctor Who che puoi cercare sullo schermo, sì. Potresti dover usare il tasto pausa per trovarlo ma sì, c'è sicuramente. - Così spiega David Tennant, stuzzicando i propri fan - Si trova nell'appartamento di Crowley ed è un piccolo omaggio. Ah, e c'è la targa della macchina, sicuramente! Ma nessun Dalek".

Good Omens: Michael Sheen insieme a David Tennant durante una scena della serie

Good Omens è basato sull'omonimo romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett conosciuto in Italia come 'Buona Apocalisse a tutti!' vede un inedito duo, composto dal diavolo Crowley e dell'angelo Azraphael, mentre cercano di salvare il mondo dall'imminente catastrofe con la venuta dell'Anticristo. Crowley e Azraphel dopo tanto tempo sulla Terra, si sono, infatti, così ben ambientati tra gli uomini e sarebbe per loro un vero peccato che tutto ciò andasse a carte e quarantotto. Così decidono di cercare proprio l'Anticristo per cercare di dargli una educazione e renderlo una persona a modo. Il problema sorge quando al suo undicesimo compleanno ai due viene un dubbio: è se fosse il ragazzo sbagliato? Potrebbero le suore sataniste e pettegole aver confuso i bimbi alla loro nascita? Il cast, oltre Tennant vede la presenza di Michael Sheen, Jon Hamm, Anna Maxwell Martin, Josie Lawrence, Adria Arjona, Michael McKean, Jack Whitehall, Miranda Richardson e Nick Offerman. Benedict Cumberbatch sarà invece la voce di Satana.