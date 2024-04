Good Omens 3, Neil Gaiman svela i primi dettagli sulla stagione finale

Dopo la conferma del rinnovo di Good Omens per una terza e ultima stagione, non abbiamo avuto altre notizie in merito, così Neil Gaiman ha provveduto a fornire un piccolo aggiornamento per rassicurare i fan.

L'autore ha ben tre show in arrivo che lo coinvolgono direttamente, Dead Boy Detectives e la Stagione 2 di The Sandman che usciranno su Netflix e la Stagione 3 di Good Omens su Prime Video.

Parlando con Deadline, Gaiman ha confermato che i fan di Good Omens dovranno aspettare più a lungo per la stagione finale, dato che l'avvio della produzione della commedia fantasy guidata da Michael Sheen e David Tennant è prevista per l'inizio del 2025.

"Sapete, Dead Boy Detectives esce tra 10 giorni. Ho visto metà della seconda stagione di The Sandman ed è sorprendente. Sto scrivendo la terza stagione di Good Omens, che inizieremo a girare a gennaio", ha rivelato.

Good Omens 2: David Tennant, Michael Sheen in una scena

Di cosa parla Good Omens?

Lo show è basato sull'acclamato romanzo di Gaiman e Terry Pratchett del 1990 intitolato Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch. La serie segue le vicende degli improbabili migliori amici, l'angelo Aziraphale (Sheen) e il demone Crowley (Tennant), che vivono sulla Terra dall'inizio dei tempi. Nel tentativo di preservare le vite di cui continuano a godere sulla Terra, si alleano per fermare l'apocalisse biblica. La serie è interpretata anche da Jon Hamm, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Quelin Sepulveda, Miranda Richardson, Shelley Conn e altri ancora.

Secondo Gaiman, il capitolo finale sarà basato sul sequel originariamente previsto da lui e Pratchett, che avrebbe continuato a seguire l'alleanza tra Aziraphale e Crowley per impedire la fine del mondo.

"Sono molto felice di poter finalmente concludere la storia che Terry e io avevamo progettato nel 1989 e nel 2006. Terry era convinto che se avessimo realizzato Good Omens per la televisione, avremmo potuto portare la storia fino alla fine", ha dichiarato in un comunicato quando è stato annunciato il rinnovo della terza stagione.

Good Omens 3: Neil Gaiman manda un messaggio molto duro ai fan che gli chiedono anticipazioni

"La prima stagione era incentrata sull'evitare l'Armageddon, le profezie pericolose e la fine del mondo. La seconda stagione è stata dolce e deliziosa, anche se forse si è conclusa in modo meno gioioso di quanto un certo Angelo e un certo Demone potessero sperare. Ora, nella terza stagione, ci occuperemo ancora una volta della fine del mondo. I piani per l'Armageddon andranno male. Solo Crowley e Aziraphale, lavorando insieme, possono sperare di rimediare. Ma al momento non si parlano".