Good Omens 3: Neil Gaiman manda un messaggio molto duro ai fan che gli chiedono anticipazioni

Non sappiamo ancora con certezza se Prime Video darà il via libera alla Stagione 3 di Good Omens, ma in ogni caso Neil Gaiman ha mandato un messaggio molto duro e preciso ai fan che gli domandano già delle anticipazioni in merito alla trama.

Dichiarando di voler tenere per sé i punti della trama fino al giorno della messa in onda, l'autore ha gentilmente affermato che non rivelerà nulla del prossimo capitolo, né accoglierà le idee o i suggerimenti che gli spettatori potrebbero avere per la loro storia ideale.

"Vi ricordate quando ho raccontato a tutti la trama della seconda stagione prima della sua messa in onda? (Tutti cercano di ricordare e poi scuotono la testa). È vero. Non l'ho fatto. Ho passato diversi anni a dire 'aspettate e vedrete'. E voi avete aspettato e avete visto. Non ho alcuna intenzione di rivelare nulla della trama della terza stagione. Quindi è davvero inutile chiedermi di far sì che questo accada, o di dirmi cosa volete o non volete che accada. Non lo farò".

Sebbene la terza stagione di Good Omens non sia ancora stata confermata da Prime Video, Gaiman ha chiarito di avere ancora una storia da raccontare. Tuttavia, la stesura di una potenziale terza stagione si è interrotta durante lo sciopero della Writers Guild of America, durante il quale Gaiman ha riposto la penna e si è unito agli altri membri della corporazione in una campagna per ottenere maggiori compensi e garanzie sul posto di lavoro.

Dopo 148 giorni di sciopero, Gaiman è tornato a lavorare sulla nuova stagione, anche se non è stato fatto alcun annuncio ufficiale di rinnovo. Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Good Omens 2.