Good Omens, David Tennant: 'Una terza stagione? Dipende dalla reazione del pubblico'

In una recente intervista David Tennant e Michael Sheen hanno parlato della possibilità di una stagione 3 di Good Omens, spiegando come dipenda tutto dal pubblico.

Nei giorni scorsi è arrivata su Prime Video la seconda stagione di Good Omens, serie TV basata sul romanzo best-seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman, e i fan stanno già pensando al futuro. Il nuovo arco narrativo si è concluso con un cliffhanger, ma nulla è stato ancora determinato. Sulle possibilità di una stagione 3 ne hanno parlato David Tennant e Michael Sheen in una recente intervista ai microfoni di TV Line.

"Che dire, se avete visto il finale della seconda stagione sapete che ci sono degli indizi per il futuro. Se si tramuteranno o meno in realtà, questo dipende dal pubblico" ha dichiarato Tennant. Dello stesso avviso è stato il collega Michael Sheen: "Sin dalla prima stagione Neil e Terry hanno parlato a lungo di come ci fosse abbastanza materiale per realizzare più storie. Se mai dovessimo avere l'opportunità di farlo, saremmo pronti".

Good Omens, la reazione di Neil Gaiman ai leaks della stagione 2: "Sono devastato"

La trama di Good Omens 3

Essendo stati sulla Terra sin dall'Inizio, e avendo ormai sventato l'Apocalisse, Azraphel e Crowley stanno tornando a una comoda vita tra i mortali a Soho, Londra. Questo fino a quando l'arcangelo Gabriele (Jon Hamm) si presenta inaspettatamente alla porta della libreria di Azraphel senza ricordare chi sia o come sia arrivato lì.

Mentre Crowley non comprende perché l'arcangelo sia venuto in libreria, Azraphel è ansioso di risolvere il mistero che si cela dietro la condizione di Gabriele. Tuttavia, nascondere l'arcangelo sia al Paradiso sia all'Inferno sconvolge rapidamente le loro vite in modo imprevisto. Per risolvere il mistero e ostacolare il Paradiso e l'Inferno, il duo avrà bisogno di qualcosa di più di un miracolo: dovrà fare ancora una volta affidamento l'uno sull'altro.