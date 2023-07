Good Omens 2, Michael Sheen su Neil Gaiman: 'Davvero aperto a ogni genere di idee'

Tra pochi giorni farà il suo debutto su Prime Video la Stagione 2 di Good Omens e nel corso di una nuova intervista Michael Sheen, co-protagonista dello show insieme a David Tennant, ha parlato del rapporto di collaborazione instaurato con l'autore Neil Gaiman.

La prima stagione era basata sul fumetto omonimo scritto da Gaiman e il compianto Terry Pratchett, ma non ha mai avuto un sequel; per la seconda stagione Gaiman è stato profondamente coinvolto nella realizzazione e Sheen ha parlato di quanto l'autore sia stato "collaborativo" sul set.

"Penso che una delle cose più belle del lavoro con Neil è che è una persona molto collaborativa ed è straordinario il modo in cui reagisce alle cose che facciamo. Lo potevi vedere dal modo in cui guardava David e me sul set e da come vedeva prendere vita la sua immaginazione".

Sheen ha proseguito: "Neil è uno storyteller fantastico, quindi abbiamo parlato molto dei personaggi. La combinazione di quello di cui lui e Terry avevano discusso, il vedere gli attori nei personaggi e di come la loro relazione veniva sviluppata, tutto questo messo insieme è finito nella parte che abbiamo recitato. Lui è stato molto collaborativo, anche se aveva chiaramente un'idea molto solida di ciò che voleva".

La seconda stagione di Good Omens debutterà su Prime Video il 28 luglio prossimo. Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale.