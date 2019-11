Good Morning, Midnight: Demián Bichir nel cast del film

Good Morning, Midnight, il film post-apocalittico con George Clooney, avrà nel proprio cast anche l'attore Demián Bichir, recentemente tra gli interpreti degli horror The Nun e Grudge.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Lily Brooks-Dalton e Good Morning, Midnight racconta la storia di Augustine che, dopo aver trascorso molti anni in luoghi remoti per studiare il cielo e l'astronomia, si ritrova in una zona artica, per lavorare in un centro di ricerca, quando viene diffusa la notizia di un evento catastrofico. Gli altri scienziati decidono di andarsene, ma l'uomo rimane per proseguire il suo lavoro e scopre una misteriosa bambina chiamata Iris mentre perde ogni contatto con il resto del mondo.

Nel frattempo un'astronauta chiamata Sullivan sta cercando di ritornare a casa dopo essere stata con il suo team su Giove, essendo diventati i primi esseri umani a compiere una missione nella profondità dello spazio, dovendo lasciare sua figlia sulla Terra e ponendo fine al suo matrimonio. Nonostante il successo della missione, il viaggio diventa problematico quando vengono persi i contatti con i responsabili della missione, facendo temere il peggio. Il mondo di Augustine e quello di Sullivan si incontreranno quindi inaspettatamente.

La sceneggiatura del progetto sarà firmata da Mark L. Smith e George Clooney sarà coinvolto come protagonista e regista del progetto e nel cast ci sono anche David Oyelowo, Kyle Chandler e Felicity Jones.