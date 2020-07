Gomorra, stasera su TV8 gli episodi 9 e 10: le anticipazioni

Gomorra torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 9 e 10 della prima stagione. La serie tv italiana, ormai piccolo fenomeno di culto in tutto il mondo, è in onda sul canale in chiaro di proprietà di Sky in queste settimane. A proposito di Gomorra: oggi Salvatore "Genny" Esposito è sopite del nostro UltraPop Festival, dalle ore 19:00 alle 20:00!

Nelle anticipazioni dell'episodio 9, Gelsomina verde, Ciro, scoraggiato dal prestigio di Genny (Salvatore Esposito), prende sotto la sua guida Daniele, un sedicenne desideroso di aderire al "sistema mafioso" in cui l'Immortale è cresciuto. Il primo incarico assegnato al ragazzo è un azzardo che sconvolgerà tutti gli equilibri.

Nell'episodio 10, Ora facciamo i Conte, il boss Salvatore Conte, dopo la morte di Tonino Russo, suo uomo di fiducia, decide di far saltare la tregua con i Savastano. Genny vuole scoprire l'assassino ed evitare una guerra che indebolirebbe la supremazia sul territorio. Le incertezze del boss rafforzano Ciro e il suo ruolo all'interno del clan.