Gomorra, Salvatore Esposito: "Ci si affeziona ai personaggi, ma sono pezzi di me..a"

Perchè i personaggi di Gomorra piacciono così tanto al pubblico? Salvatore Esposito non ha potuto non farsi spesso questa domanda, e ne ha parlato anche con noi durante l'UltraPop Festival.

"Una caratteristica unica di Gomorra è il modo in cui, da spettatore, riesci ad affezionarti ai personaggi, nonostante sai già che sono pezzi di me..a" dice Salvatore Esposito. Il perchè? "Possiedono quello che si definisce fascino del male, ed è qualcosa che va oltre la nostra comprensione e oltre quanto la scrittura può suggerire o meno".

A proposito di scrittura, Esposito ha svelato anche che, nonostante il suo non sia certo un personaggio edificante, interpretare Genny Savastanon non è certo un peso, nonostante siano passati 5 anni, ed è merito anche del modo che gli sceneggiatori hanno di lavorare al personaggio: "Non ho paura di restare impigliato in Genny, un po' perchè è stata la mia grande esperienza e quella che mi ha più formato, ma anche perchè mi dà l'opportunità di apportare delle variazioni. A volte mi capita di pensare come pensa Genny quando leggo le sceneggiature, e questo può succedere solo grazie al modo in cui il personaggio viene trattato in fase di scrittura".