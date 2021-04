Gomorra new edition in dvd e blu-ray dal 14 aprile e il 16 aprile alle ore 21.20 su Rai 3

La nuova edizione Gomorra, modificata da Matteo Garrone, disponibile in dvd e blu-ray dal 14 aprile e il 16 aprile in onda alle ore 21.20 su Rai 3.

Matteo Garrone ha voluto riprendere in mano il suo capolavoro Gomorra, Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes nel 2008, ritoccando il film in una new edition da oggi disponibile in dvd e blu-ray dal 14 aprile, distribuita da Eagle Pictures per 01 Distribution. La new edition di Gomorra andrà in onda venerdì 16 aprile alle ore 21.20 su Rai 3.

Il regista Matteo Garrone sul set del film Gomorra

Ad anni di distanza dall'uscita di Gomorra, Matteo Garrone ha ritoccato alcune scene per dare un più preciso e compiuto significato all'opera ispirata al libro di Roberto Saviano.

Potere, soldi e sangue. Questi sono i valori con i quali gli abitanti della provincia di Napoli e Caserta, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi sempre non puoi scegliere, quasi sempre sei costretto a obbedire alle regole del Sistema, la Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di condurre una vita normale. Cinque vicende si intrecciano in questo paesaggio violento, un mondo spietato, apparentemente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra.

Matteo Garrone: "La nuova versione di Gomorra sarà un racconto più comprensibile"

Don Ciro è il sottomarino. Paga le famiglie dei detenuti affiliati al suo clan, che comanda incontrastato il territorio. Scaltro, discreto, svolge il suo compito senza mai immischiarsi. Ma quando questo potere si sfalda non sa più da chi deve prendere ordini e deve pensare alla propria sopravvivenza.

Totò ha tredici anni e non vede l'ora di diventare grande. Così, gradino dopo gradino, fa il suo apprendistato nella scuola della vita, finché un giorno si trova a dover prendere una decisione, una scelta dalla quale non potrà tornare indietro. Marco e Ciro credono di vivere in un film di Brian de Palma, ma sono solo due cani sciolti che con le loro bravate disturbano la routine degli affari del "sistema". Roberto si è laureato e ha voglia di lavorare. Franco gli offre una grande opportunità, un lavoro sicuro e con grandi prospettive di guadagno: un lavoro nel campo dei rifiuti tossici. Un lavoro troppo scomodo per la coscienza di Roberto. Pasquale è un sarto eccellente che lavora grazie agli appalti delle case d'alta moda in una piccola fabbrica a nero. La concorrenza cinese gli propone di insegnare i segreti del mestiere ai suoi operai. Sedotto e gratificato dalla richiesta, accetta, compromettendo la propria vita.