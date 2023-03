Gomorra - New Edition stasera su Rai Movie: le differenze dalla prima versione

Stasera su Rai Movie va in onda Gomorra - New Edition, ecco cosa ha cambiato Matteo Garrone rispetto alla prima versione.

Gomorra - New Edition è il film che Rai Movie ci propone stasera alle 21:10. In questa nuova versione il regista Matteo Garrone ha apportato dei cambiamenti impercettibili, ma significativi, alla pellicola distribuita nelle sale nel maggio 2008. Ecco in cosa consistono le modifiche e i motivi per cui il regista romano ha deciso di apportarle

Gomorra è basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Il Lungometraggio racconta la vita criminale della camorra a Napoli, attraverso diverse storie interconnesse tra di loro. Nove anni dopo, nel 2017, Matteo Garrone ha deciso di intervenire sul suo film apportando delle modifiche all'opera al fine di rendere più chiari alcuni passaggi e fornire un significato più preciso e completo.

"Ho rivisto il film con mio figlio, che aveva dodici anni, e ogni tanto mi diceva che alcune cose non le capiva. Io stesso, in una scena mi sono reso conto di non ricordarmi il senso di quello che stavano dicendo i protagonisti", ha affermato il regista, spiegando come è nata l'esigenza di una nuova versione. Gomorra è stato un film molto apprezzato dalla critica, Matteo Garrone ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes del 2008 ed il lungometraggio è stato candidato ai Golden Globe come miglior film straniero nel 2009.

Durante questo lavoro, Matteo Garrone ha apportato dei cambiamenti al film al fine di rendere più chiari alcuni passaggi e fornire un significato più preciso e completo. Tra le modifiche più significative vi è il rimontaggio di alcune scene per renderle più fluenti, nonché l'inserimento di cartelli informativi all'inizio di ogni episodio. Il film è diviso in quattro storie: Storia di Pasquale, Storia di Totò, Don Ciro e Maria, Storia di Franco e Roberto e Storia di Marco e Ciro

Gomorra - New Edition è stato leggermente accorciato grazie a dei piccoli tagli, la pellicola dura circa dieci minuti in meno rispetto a quella uscita nelle sale. Sono state aggiunte alcune inquadrature per fornire maggior chiarezza sui luoghi in cui si svolgono le vicende, sono state eseguite alcune ridoppiature e inseriti dei sottotitoli. Infine, ci sono stati dei minimi ritocchi cromatici per migliorare la qualità dell'immagine.