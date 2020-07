Gomorra - La serie: stasera su TV8 gli episodi 11 e 12: anticipazioni

Gomorra torna stasera su TV8, alle 21:30, con gli episodi 11 e 12, gli ultimi due della prima stagione. La serie tv italiana, ormai piccolo fenomeno di culto in tutto il mondo, è in onda sul canale in chiaro di proprietà di Sky in queste settimane.

Nelle anticipazioni dell'episodio 11, 100 modi per uccidere, il malcontento serpeggia nel clan Savastano: i cosiddetti colonnelli, i fedeli di lunga data di don Pietro, disapprovano i metodi di Genny. Ciro, che potrebbe essere un ponte tra vecchia e nuova generazione, invece è pronto ad approfittare della situazione per tessere le sue trame, ma non ha fatto i conti con chi ha preparato Genny a questo momento e continua a guardargli le spalle: sua madre, donna Imma.

Gomorra - la serie, Massimiliano Rossi in una delle scene più dure

Nell'episodio 12, Gli immortali, quanto capitato a Imma innesca una vera e propria guerra all'interno del clan dei Savastano, che mette a ferro e fuoco la città. Genny, rintanato in un bunker, ordina di uccidere tutte le vecchie guardie del clan e si prepara alla resa dei conti con Ciro. L'immortale, dal canto suo, riesce a portare Salvatore Conte dalla sua parte. E mentre qualcuno pensa di restituire la libertà a Pietro Savastano, il momento decisivo tra Ciro e Genny è sempre più vicino.