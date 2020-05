Gomorra 5: la prossima sarà l'ultima stagione?

Gomorra 5 si farà ma potrebbe anche essere l'ultima stagione per la serie tv italiana di maggiore successo degli ultimi anni. A dare sia la buona che la brutta notizia è stato Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya, in un'intervista esclusiva con Deadline.

Che una stagione 5 di Gomorra - La Serie ci sarebbe stata era qualcosa che sapevamo ormai dalla fine della stagione 3, che sarebbe tornato anche l'amatissimo Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) è cosa che abbiamo scoperto dopo l'uscita al cinema de L'Immortale, ma oggi arriva anche qualche nuvola sul futuro di quella che è la serie italiana di maggiore successo probabilmente degli ultimi 20 anni.

Nonostante il plauso di pubblico e critica che accompagna da anni le gesta di Gennaro Savastano (Salvatore Esposito), affiliati e rivali, su di loro potrebbero spegnersi per sempre i riflettori con il prossimo ciclo di puntate.

"Stiamo ragionando come se questa dovesse essere l'ultima stagione. Non si sa mai ma al momento la consideriamo quella conclusiva": queste le parole del produttore Riccardo Tozzi che, pur lasciando uno minimo spiraglio alla speranza, sembrano allo stesso tempo definitive.

Intanto, le riprese di Gomorra 5 dovrebbero cominciare molto presto - e in questa difficile fase storica è già una gran notizia! - e Marco D'Amore, dopo l'esordio nella stagione 4 e dopo la felice parentesi cinematografica, è pronto a tornare anche in veste di regista. Che la quinta sia o meno l'ultima stagione, insomma, Gomorra è pronta a regalare ancora un grandioso racconto di vite e malavita ai suoi fedeli spettatori in giro per il mondo (la serie è attualmente distribuita in 190 Paesi).

Nel frattempo, per preparasi al meglio ai nuovi episodi, è fortemente consigliata la visione de L'Immortale, esperimento unico nel suo genere, film che fa da ponte tra la Gomorra del passato e quello che verrà.