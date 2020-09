Gomorra 5, Marco D'Amore a Salvatore Esposito: "Io e te sempre fianco a fianco"

È un Marco D'Amore malinconico quello che commenta gli annunci su Gomorra 5, e che ci tiene a dedicare a Salvatore Esposito, insostituibile co-protagonista per quasi 5 stagioni, un affettuoso pensiero affidato ai propri canali social.

Oggi l'annuncio ufficiale... siamo all'ultima stagione, l'ultimo pezzo di racconto, l'ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all'altro @SalvioEspo bellezza e malinconia infinita ma alla fine... #nisciunosapcommvaafernìstastoria ... pic.twitter.com/oe4LvtetUE — marco d'amore (@damore_marco) September 22, 2020

Oggi infatti, durante la presentazione dei suoi prossimi prodotti originali, SKY ha annunciato che la quinta sarà l'ultima stagione per Gomorra. Non che non si sospettasse già, e d'altronde i produttori avevano anticipato mesi fa la possibilità di chiudere il fortunato ciclo con i prossimi episodi, ma l'ufficialità è un'altra cosa: è il punto di non ritorno e l'inizio della riflessione.

Così Marco D'Amore - che, come tutti sappiamo dopo la visione del film L'Immortale, tornerà in Gomorra 5 come Ciro Di Marzio - non ha potuto non pensare a colui senza il quale l'intera avventura forse ci sarebbe stata ma non sarebbe mai stata la stessa: il suo braccio destro, nemico fraterno nella finzione, amico sincero nella vita, Salvatore "Genny Savastano" Esposito. Che, come il collega, non ha mancato di sottolineare quanta tristezza accompagni questa fine, nonostante fosse inevitabile.

"Sarà il viaggio conclusivo di questa storia che vede questi protagonisti che chiuderanno un cerchio. Per noi attori è stato, è e sarà un lutto, ma siamo contenti di questo viaggio e aver dato per quanto possibile oltre le nostre possibilità" - ha detto Salvatore Esposito in occasione di questo annuncio - "I risultati di questa enorme macchina continuano a dare soddisfazione a tutti e nonostante il grande successo in Italia, non si ha la reale percezione di ciò che è Gomorra nel mondo. Elogiavano quello che è a detta di tutti uno dei più grandi successi italiani degli ultimi anni"